Ca in fiecare an, fiecare inceput de primavara ne anunta ca e sosit vremea sa petrecem mai mult timp afara in spatiul exterior. Totodata cu venirea primaverii, se anunta un nou inceput si pentru gatitul afara, zile si seri pline de relaxare alaturi de un gratar ce poate indeplini toate nevoile culinare, un gratar grill potrivit atat pentru un pasionat de gatit cat si pentru bucatari, restaurante, etc.

In cele ce urmeaza, in acest articol iti vom prezenta o gama larga de modele de gratare profesionale, benefiicile, caracteristicile fiecarui model in parte, si anume: BIG GREEN EGG, OFYR si WEBER.

Gratarul BIG GREEN EGG – mai mult decat un simplu gratar!

Gratarul BGE este cel mai popular BBQ kamado din ceramica de cea mai buna calitate, fiind un produs unic. Este echipat cu ceramica ce reflecta caldura, generand un flux de aer care face ca ingredientele si toate tipurile de mancare sa fie suculente si aromate. Ceramica este dezvoltata partial de NASA, si detine proprietati superioare de izolatie si poate rezista temperaturilor extreme si fluctuatiilor de temperatura. Aceasta circulatie excelenta a aerului reprezinta un avantaj superior pentru ca aerul fierbinte ramane in BGE, transformandu-l intru-un dispozitiv economic.

Big Green Egg ofera avantajul de a putea regla si mentine temperatura la o valoare cuprinsa intre 70 si 350 grade, chiar si cand temperatura exterioara este mult sub inghet. De retinut ca temperatura interioara a EGG-ului nu este afectata de temperaturile extreme, lucru datorat ceramicii termoizolante de inalta caliate.

Calitatea BGE-ului este garantata, oferind totodata si o garantie pe viata pentru materiale din care sunt foarmate toate partile ceramice ale EGG. Gratar kamado Big Green Egg este un aragaz sustenabil, cu o durata de viata incomparabil mai lunga decat a produselor asemanatoare, datorita materialelor de ultima generatie, procesul de fabricație si ceramica speciala de care dispune acest kamado.

Big Green Egg poate fi incalzit de ce putin 100.000 de ori, fara sa sufere vreo pierdere in calitatea sa, ceea ce ne asigura ca are o durabilitate pe viata – iar tu te bucuri de mancaruri aromate si perfect gatite, totul realizat intr-un mod sanatos!

Cu un EGG ai posibilitati nelimitate de gatire de la grilling, gatire cu aburi, coacere, prajire, afumare, dar si pentru gătirea lenta a bucatilor mari de carne sau a unor ingrediente delicate, precum crustaceele si fileurile de peste. Big Green Egg e mai mult decat un simplu gratar, el poate fi transformat cu usurinta intr-un cuptor, adaugand piatra de coacere plata – bucura-te de toate felurile de mancare alaturi de un kamado professional ce iti va indeplini orice pofta culinara!

Big Green Egg iese in evidenta cu un design recunoscut si spectaculos, avand forma de ou si o culoare speciala – un produs bine gandit!

Big Green Egg – DIVERSITATE! -> iti pune la dispozitie o varietate larga de modele, astfel ca poti alege din 7 dimensiuni, de la modelul Mini pentru 1-2 persoane, pana la modelul XXLarge destinat unui grup mai mare de oameni si de ce nu, chiar si pentru o petrecere mai mare! EGG e ideal pentru oricine, atat pentru locuinta personala, gradina sau terasa, dar si pentru a fi transportat oriunde la picnic sau iarba verde, tot ce ai nevoie este un EGG mic suplimentar!

Big Green Egg este usor de asamblat si de intretinut, datorita instructiunilor cu care este insotit pachetul produsului, iar intretinerea este la indemana oricui, gratie accesorilor de curatare si intretinere ale EGG-ului, facandu-ti viata mai frumoasa si usoara!

OFYR – alegerea ideala a gatitului pe plita fara a depune prea mult efort!

OFYR – carcaterizat foarte simplu: gratarul pe lemne din otel sub forma de disc, cu vatra de foc, design modern si exclusivist. Este ideal pentru gatitul in aer liber: gradina, terasa, veranda, curte sau orice alt spatiu exterior – pentru ca OFYR este o adevarata experienta culinara!

OFYR este un gratar de inalta performanta, cu linii artistice clare, aspect minimalist, ce completa perfect orice spatiu exterior, fiind chiar si un obiect de decor! Este un produs fabricat din materiale de inalta calitate, precum: otel Corten robust si design unic.

OFYR este mai mult decat un simplu gratar unde poti gati preparatele dorite iti ofera sansa gatitului ce poate fi impartasita cu toti cei dragi – fiind o opera artistica functionala, creata pentru a pregati preparate delicioase, caldura, frumusete si prietenie in spatiu tau liber. Gatitul pe Ofyr este simplu, versatil si distractiv, bucurandu-va totodata si de un “grill social”, deoarece radiaza caldura pe o zona larga!

Datorita designul circular, Ofyr invita oamenii sa gateasca impreuna, transformand fiecare masa intr-o ocazie de neuitat! Ofyr a cunoscut succesul, pe langa design, acesta ofera performnate de gatit versatile, fiind alegerea ideala chiar si pentru bucatarii profesionisti, folosindu-l cu succes pentru catering de evenimente, dar si demonstaratii de gatit. In plus, aceste gratare se regasesc si in restaurante si hoteluri pentru a aduce un plus de design spatiilor exterioare, dar si pentru a le oferi clientilor o experienta culinara unica.

Are o functionalitate excelenta, aspect elegant si simplu, gratarul fiind o forma sculptutala ce radiaza caldura din centru si permite gatirea la diferite temperaturi, pe o singura placa fierbinte. OFYR deschide usile catre o larga posibilitate de gatit sanatos in aer liber.

Care este avantajul gratarelor OFYR? Consta in simplitatea si longevitatea materialelor folosite pentru fabricarea acestuia, fiind construit din otel Corten puternic si durabil, si poate fi lasat si afara in orice vreme, deoarece necesita o minima intretinere. Poate fi lasat afara fara a fi acoperit in aproape toate conditiile meteorologice. Este usor de deplasat, datorita celor 3 parti care sunt destul de usor de deplasat. Practic si simplu de folosit, fara intretinere, pentru ca resturile alimentare si excesul de ulei intra direct in foc, iar tu trebuie doar sa stergi OFYR-ul cu o carpa umeda.

De ce e atat de special OFYR? Pentru ca vasul de foc in forma de con al lui Ofyr are o margine larga si plata, care se dubleaza ca si suprafata de gatit, intrucat caldura radiaza din centru intr-un gradient perfect fluid, astfel tu poti gati la diferite temperaturi pe o singura placa fierbinte.

OFRY vine si el intr-o larga gama de modele, concepute special pentru nevoile fiecaruia – de la cel mai mic membru OFYR Tabl’O, ideal pentru intalnirile mici cu familia sau clasicul OFRY cu vatra de gatit pe lemne, potrivit pentru 6-12 persoane, si poti opta si pentru modelul cu spatiu de stocare a lemnelor, dar si modelul clasic concrete cu baza de beton ce creeaza o atmosfera aparte, pana la modelul de gratar OFRY XL 150 sau cel cu masa de lucru, pentru ca pana la 150 de persoane sa se bucure de preparate extraordinare.

Ofyr iti ofera si o serie de accesorii pentru ca tu sa te beneficiezi de o experienta competa!

WEBER – gratare profesionale!

Weber se numara printre faimoasele marci de gratare din intreaga lume, ce ofera si un pret de achizitie accesibil pentru orice utilizator, performante ridicate si o experienta inedita! O gama de gratare deosebite ce incorporeaza unitati de gatit electrice, pe carbuni sau gratare pe gaz profesionale, ce sunt ideale pentru prepararea alimentelor din carne, legume dar si multe alte specialitati, pe tarasa sau in gradina casei tale!

Sunt disponibile intr-o categorie variata de modele ce pun la dipsozitie diverse tipuri de gratare construite din fonta sau otel, cu aragaz sau afumatoare, cu picioare, rotisor, cap, si diferite dimesniuni, dar si spatiu special creat pentru ustensile si accesorii esentiale in procesul de gatire a preparatelor favorite!

WEBER – pe carbune!

WEBER iti pune la dispozitie diferite modele de gratare pe carbuni, oferind o experienta culinara inedita in gradina, foisor, terasa sau chiar la o iarba verde alaturi de prieteni. Weber pastreaza un standard inalt de calitate, dar si un nivel de inovatie ridicat in cazul tuturor gamelor de gratare, grilluri precum gama Go Anywhere, usor de transportat, bucurandu-te alaturi de familie de un gratar excelent. Sunt disponibile in diferite dimensiuni compacte, avand si o greutate mica, plus suportul de transport inclus in structura gratarului , ce joaca un rol important in fixarea capacului. Au un proces rapid si usor de curatare, durabilitate la temperaturi inalte, eficienta optima, siguranta si o stabilitate ridicata. Pe ele poti sa faci cea mai buna pizza facuta acasa!

WEBER – gratare electrice!

Weber iti pune la dispozitie o gama de gratare electrice, ce iti ofera promisunea unei eficiente ridicate in prepararea alimentelor, dar si in privinta confortului si sigurantei in utilizare – fiind un concept inovativ “Gratarele electrice Weber Pluse”. Sunt fabricate din materiale de inalta calitate, ce dovedesc o eficienta maxima datorita puterii mari de incalzire. Gama de gratare electrice Weber prezinta durabilitate marita in timp, aspect modern si elegant, si o curatare facila si rapida dupa fiecare utilizare. Sunt echipate cu buton de reglare a temperaturii interioare, un produs simplu si usor de utilizat chiar si de pe balconul locuintei tale!

WEBER – gratare pe gaz

Gama de gratare Weber iti pune la dispozitie diferite linii de grilluri potrivite atat pentru terasa, picnicuri in familie, dar si gratare cu gaz Spirit! Poti alege modelul potrivit, un gratar de dimensiuni ideale pentru spatiul tau, portabil, echipat cu termometru incorporat in capac permitand astfel functia de cuptor, si un mod facil de curatare in doar cativa pasi.

WEBER – gratare portabile!

De ce sa nu te bucuri de aceasi aroma si preparate delicoase chiar si atunci cand nu esti acasa?! Weber iti prezinta gama de gratare portabile, pentru ca tu sa te bucuri de experienta culinara oriunde te-ai afla! Poti alege modelul ideal pentru tine si pentru calatoriile tale sau pentru iesirile cu prietenii la iarba verde dintr-o multitudine de modele, precum: Go Anywhere, SMOKEY JOE, Weber Traveler.

In final, stim ca ne aflam la inceput de sezon cald, si cu totii ne gandim cat de frumos e timpul petrecut afara in aer liber, si ne dorim tot mai mult ca cele mai multe activitati sa fie in spatiu exterior printre care si prepararea meselor, de aceea echipa PEFOC.RO iti pune la dispoziție o varietate larga de modele de gratare de top si gratare gradina zidite, ce sunt menite sa iti usureze viata, pentru ca tu sa te bucuri alaturi de cei dragi de momente unice, fara griji!