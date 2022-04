Profesia de medic este mai mult decât o carieră, este un stil de viață. Medici de pretutindeni salvează sute, poate mii de vieți pe minut, fără a aștepta ceva în schimb. Majoritatea își iubesc meseria și nu s-ar vedea făcând altceva. Printre aceștia se află și Victoria Bîrlițiu, medicul șef al Secției Boli Infecțioase din Sibiu, care nu regretă nici în cele mai grele momente că a ales această meserie.

„Toată activitatea mea ca medic în specialitatea boli infecțioase s-a desfășurat în Sibiu”

Medicul a descoperit această înclinație spre medicină încă de când era copil. A urmat Liceul de Biologie și Chimie, din dorința ca pe viitor să profeseze în domeniul medicinii, lucru care s-a și întâmplat. După liceu, a optat pentru Facultatea de Medicină din Craiova, urmând ca după terminare facultății să se mute la Sibiu.

„Este singura meserie spre care m-am orientat ca și copil. Am făcut Liceul de Biologie și Chimie care sugera dorința de a merge spre zona medicală. Încă din clasa a 11-a mergeam la Facultatea de Medicină din Craiova, acolo unde am și făcut facultatea, să vedem partea de anatomie, de preclinic care nu ne-a speriat. Am fost o clasă care aproape în totalitate ne-am îndrumat spre medicină. În jur de 40 de foști colegi am optat pentru acest domeniu. A fost o opțiune individuală, dar pe de altă parte ne-am regăsit într-o clasă cu aceeași dorință”, a spus, pentru Ora de Sibiu, medicul Victoria Bîrluțiu.

După revoluție, în urma examenului, medicul a obținut post în Sibiu. Din acel moment toată activitatea ca medic s-a desfășurat la Sibiu: „Eu sunt născută în județul Mehedinți, părinții mei s-au mutat cu job-ul pentru ca noi să avem șansa unei facultăți bune. Din clasa a șaptea ne-am mutat în Craiova. Ulterior, m-am căsătorit în stagiatură, soțul meu este ardelean și atunci, după revoluție, am ajuns să iau la primul examen de seculariat, post în Sibiu. Practic, toată activitatea mea ca medic în specialitatea boli infecțioase s-a desfășurat în Sibiu, nu am activat în altă parte”.

Perioada pandemiei, văzută prin ochii medicului Victoria Bîrluțiu

Pentru medicul Victoria Bîrluțiu, perioada pandemiei a fost o provocare și în același timp o suferință. Empatizarea cu pacienții ajunși în stări grave la Secția de Boli Infecțioase din Sibiu a rezultat printr-un impact emoțional major asupra medicilor și a întregii echipe.

„Pentru toți a fost o perioadă foarte grea, dar cu siguranță pentru cei care am lucrat în pandemie cu cazuri grave, așa cum s-a întâmplat în secția noastră impactul a fost uriaș. Am empatizat cu toți, nu am reușit să fim bucuroși de șansa de a supraviețui toate cazurile și fiecare în parte ne-au afectat. Aparențele sunt acelea de obișnuință în profesie ca să vezi finalul, în realitate într-o secție de pacienți acuți, pacienți care de cele mai multe ori se vindecă, a fost o mare provocare și suferință pentru noi”, adaugă medicul.

Situația „de după pandemie” în Secția de Boli Infecțioase din Sibiu – „Revin acele cazuri pe care nu le-am mai avut în ultimii doi ani”

În prezent, medicul a observat o revenire a cazurilor de gripă sau de alte infecții respiratorii: „Lucrurile s-au mai liniștit. Nu știu dacă suntem după pandemie, dar suntem într-o etapă în care au scăzut în mod evident cazurile și mai ales cazurile grave care ar fi necesitat spitalizare, dar se schimbă puțin patologia. Revin acele cazuri pe care nu le-am mai avut în ultimii doi ani, cazuri de gripă, de alte infecții respiratorii, s-a mai diversificat patologia”.

Profesia de medic vs. profesia didactică -„Nu mi-a părut niciodată rău și oricând aș lua-o de la capăt”

„Singura schimbare pe care am făcut-o, dar tot în scopul de a fi tot timpul implicată în activitate și în a învăța, pentru că în medicină este de învățat zi de zi până la pensie, este de a fi și mai implicată în partea științifică și a fi la zi cu toate cunoștințele în domeniul medical. Am suplimentat activitatea la patul pacientului cu profesia didactică încă din 1996, odată cu prima promoție de studenți ai Facultății de Medicină, din Sibiu, am intrat în facultate ca și asistent universitar și am continuat practic activitatea și a mea de învățare și la rândul meu să le învăț din experiența mea pe viitoarele generații de medici. Este singurul lucru care a completat meseria, nu mi-a părut niciodată rău și oricând aș lua-o de la capăt”, spune medicul.

Activitatea didactică – un refugiu pentru medicul Bîrluțiu

Profesia din domeniul universitar vine în completarea activității din cadrul spitalului. Activitatea didactică, și mai ales cea științifică a reprezentat o etapă care a compensat o parte din suferința generată de pacienții internați din perioada pandemiei.

„Activitatea este una extrem de complexă, apropo de revigorare făcând și altceva. Sigur că partea didactică înseamnă o legătură cu tinerețea, dorința de a munci, de a te educa, înseamnă o etapă frumoasă care a venit să compenseze o parte din suferința din secție, din perioada pandemiei. Iar pe de altă parte, faptul că tot grație activității didactice avem și o parte de activitate științifică, a fost o etapă în care și pe acest plan am putut să ne continuăm activitatea de a scrie articole, de a publica și de a ne găsi pe listele autorilor care publică în străinătate. A fost o perioadă de maximă activitate și intelectuală, nu numai medicală”, spune medicul Bîrluțiu.

Decorată de președintele României – „Un moment emoționant”

Decorată de Președintele Klaus Iohannis, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, cu Ordinul „Meritul Sanitar”, în grad de Cavaler, medicul sibian a fost emoționată pentru că a avut onoarea de a fi premiată pentru meritul întregii secții. „Un moment emoționant. Cu atât mai mult că am avut această onoare de a fi premiată pentru efortul, nu al meu personal, ci al întregii secții. Trebuie văzută munca în ansamblu, un medic nu poate să iasă în față singur, sigur este sprijinit de o echipă și echipa e mare”, spune medicul sibian.