Un incident care ar fi putut să se termine tragic a avut loc luni, la marginea satului Armeni. Un urs a atacat doi copii care erau pe câmp cu oile. Deși zona nu este cunoscută ca fiind una în care trăiesc urși, întâmplarea se pare că nu ridică semne de întrebare sau îngrijorare celor care, conform protocoalelor, ar trebui să ia măsuri. Jandarmeria este principala instituție cu atribuții în acest sens și exact cea care nici nu a intervenit și nici nu intervine pe mai departe.

Doi copii de 11 și 8 ani au fost atacați de urs luni, la marginea satului Armeni. Băiatul cel mare a reușit să se ascundă într-un tufiș, dar cel mic nu a mai apucat și a fost zgâriat de animal. Din fericire starea lui este stabilă, asta și datorită celor doi câini care erau cu ei și au îndepărtat ursul.

În astfel de situații, protocolul spune că primii care ar trebui să intervină sunt jandarmii. În acest caz însă, nimeni nu a văzut picior de jandarm în Armeni.

Inspectorul șef al Jandarmeriei din Sibiu, colonel Dan Gândilă, spune că dacă cineva i-ar fi solicitat, ar fi intervenit. ”Apelul a venit pe 112 și a fost redirecționat către cel mai apropiat echipaj, care a fost al celor de la poliție. Noi am declanșat mecanismul de luare a legăturii cu primarul pentru a stabilirea tuturor aspectelor care țin de participarea noastră. De la fața locului ni s-a transmis că animalul nu mai e în zonă, deci prezența noastră nu e necesară. Noi declanșăm mecanismul când suntem solicitați, dar apelul a venit pe 112. Dacă am fi fost solicitați, am fi dat curs solicitării. Echipajul care ajuns la fața locului a spus că animalul nu mai e acolo, intervenția noastră specializată nu mai era necesară. În plus, echipajul trebuie să aibă un timp de răspuns cât mai scurt, iar dacă trimiteam noi o echipă de la Sibiu ar fi durat mai mult decât dacă a intervenit poliția, care a fost mai aproape”, explică inspectorul șef.

Nici acum, la o zi după incident, jandarmeria sibiană se pare că nu are cum asigura protecția locuitorilor din zonă. ”Din punctul meu de vedere nu monitorizez zona pentru că nu am echipaje, dar presupun că autoritățile locale monitorizează”, spune Dan Gândilă.

Mergând pe aceste presupuneri și pe faptul că zona nu este cunoscută ca fiind una în care trăiesc urși, speranța locuitorilor că astfel de incidente nu vor mai avea loc, moare ultima.