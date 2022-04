Unirea Slobozia are probleme mari în lot înaintea meciului cu FC Hermannstadt de joi. Adrian Mihalcea a declarat faptul că va fi o partidă dificilă cu echipa din Sibiu, având in vedere numărul mare de jucători accidentați.

”Avem un meci greu cu FC Hermannstadt, cum au fost, de fapt, toate din play-off. La Slobozia vine echipa care în play-off a acumulat cele mai multe puncte, echipă care nu a pierdut până acum și care are o forță de atac extraordinar de bună. Este clar, ne așteaptă o nouă luptă!”, anticipează Adrian Mihalcea confruntarea cu sibienii.

Antrenorul Unirii trece în revistă jucătorii pe care nu se poate baza în partida cu formația de pe locul 2 din play-off. ”Din păcate, am avut și avem probleme cu jucători indisponibili. În poartă, Gurău își ispășește etapele de suspendare, îi avem scoși din circuit pentru o perioadă pe Perju, care are probleme la genunchi și este programat la RMN, și pe Greu. Recuperarea lor o să mai dureze. Sunt probleme musculare pentru Mihai Daniel, cu întindere, Afalna a avut nevoie de o săptămână de pauză, el a ieșit accidentat din meciul cu Steaua și de accea am fost nevoit să-l introduc mai târziu cu Petrolul, când a jucat incomplet refăcut, relatează prosport.ro

Neavând un lot extraordinar de mare, cred că nici pentru meciul cu Hermannstadt nu voi reuși să întregesc banca, având atât de mulți jucători indisponibili. Acum este șansa celor care intră să facă față ritmului competițional”, spune Mihalcea.

În ciuda problemelor mari de lot, Adrian Mihalcea spune că nu renunță la obiectivul fixat la intrarea în play-off: locul 4, ce duce la participarea la barajul de promovare în Liga 1 cu clasata de pe locul 7 din play-out-ul Ligii 1.

Momentan e pe locul 6, cu 35 de puncte, la cinci puncte în spatele celor de la Concordia Chiajna și la șapte de Steaua, care se află pe locul 4, dar nu are dreptul de a promova sau participa la barajul de promovare.

”Este clar că ne vom lupta cum putem, noi nu am renunțat la locul 4. Presiunea unui obiectiv important, cum este cel al echipelor ce se bat pentru promovarea în Liga 1, este foarte mare, dar nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă la noi.

Aceeași atitudine am avut-o pe teren oriunde am jucat. Când s-a putut, s-a putut, când nu s-a putut, am pierdut. Mă bucură că lumea vede în echipa noastră o echipă potentă, ce poate pune probleme, dar uită că Unirea Slobozia, dintre toate echipele din play-off, este cea mai necunoscută. Să nu uităm că majoritatea specialiștilor ne dădeau victime sigure și pronosticau că nu vom lua niciun punct în play-off”, a mai spus Adrian Mihalcea.

În turul play-off-ului Ligii 2, Unirea Slobozia a jucat de trei ori în deplasare și a pierdut de fiecare dată, 0-2 cu FC Hermannstadt, 0-1 cu Concordia Chiajna și 1-3 cu Petrolul Ploiești. În cele două meciuri de pe teren propriu echipa antrenată de Adrian Mihalcea a izbutit două remize: 2-2 cu Universitatea Cluj și 0-0 cu Steaua București.