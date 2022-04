Între 15-16 aprilie la Sala Transilvania din Sibiu a avut loc Campionatul Național de Judo – ediția 51. Organizatoarea acestei competiții a fost Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu prin specialiști Departamentului de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport din cadrul Facultății de Științe. La competiție au participat un număr de 97 studenți sportivi, reprezentanți a 17 universități din țară. Reprezentanții Universității „Lucian Blaga” din Sibiu au avut o evoluție de excepție în competițiile individuale obținând următoarele locuri: la feminin – două medalii de aur și una de argint, iar la masculin – două medalii de aur, două de argint și una de bronz.

Competiția s-a desfășurat pe mai multe categorii de greutate, de la 48 kg până la +100 kg.

În competiția individuală feminină, Sibiul a avut următoarele rezultate:

La categoria 52 Kg, Centrul Universitar Sibiu a fost reprezentat de Antoneac Mădălina, care a obținut locul II și de Pașca Alexandra care a obținut locul I.

„ Mă pregătesc în mare parte a timpului alături de lotul național de la Cluj . Facem 2 antrenamente pe zi , unul fiind de pregătire fizica generală sau specifica , iar celălalt de judo . Am un stil de viața sănătos , cu o dieta stricta pentru a-mi menține categoria de greutate la care particip la competiții. Aceasta competiție a fost organizata la nivel național , unde au participat cei mai buni judoka de la toate universitățile din țara . Durata competiției a fost pe o zi . Pentru mine nu a fost o competiție dificila . Mă bucur că am putut să particip la aceasta competiție și sa mi reprezint universitatea de la care fac parte” spune Alexandra Pașca.

La categoria 57 kg, Sibiul a fost reprezentat de Muică Oana, care a obținut locul III.

Avram Iulia a reprezentat cu success Sibiul la categoria 70 kg, obținând locul II.

La categoria 78 kg, pentru Centrul Universitar din Sibiu a concurat Sava Denisa, care a obținut locul I.

Rezultatele în competiția individuală masculină au fost următoare:

La categoria 66 kg, locul I a fost obținut de Dună Nicolae de la Centrul Universitar Sibiu.

La categoria 81 kg, locul II a fost obținut de Radzvanszki Szilard, iar locul I la categoria 100 kg a fost obținut de Roman Alexandru. Totodată, locul II a fost câștigat de Pașca Alexandru de la Centrul universitar Sibiu (ULBS)

„ Pentru acest concurs nu am reușit să mă pregătesc cum am vrut eu, datorita faptului ca am avut si examene la facultate înainte de concursul asta, astfel, in Sibiu nu am avut oportunitatea sa fac antrenamente de Judo. Numai la sala de forță am reușit să mă duc după ce mi-am făcut si febra musculara. Dar asta a fost numai in acest caz, altfel mă pregătesc cu doua antrenamente pe zi, așa ca dimineața un antrenament de fortă care durează vreo 1,5/2 ore, si încă un antrenament seara care durează cel puțin 2 ore, deoarece e antrenament de Judo. In total saptămână mea consta in 10 antrenamente. Dar bineînțeles când vreau mai mult, sa ajung mai sus, fac si antrenamente suplimentare in afara de programul nostru. Acest concurs nu era un obiectiv pentru mine, nu era planificat in programul meu si am aflat târziu ca trebuie sa particip. Totodată a fost un concurs frumos, bine organizat, numai trebuie sa menționez ca arbitrajul a avut destul de multe greșeli dar asta e sportul, trecem peste! Inainte de concursuri nu pot sa zic ca am un anumit ritual, dar sunt niște chestii care sunt necesare pentru mine. Ca si; somnul cu o zi înainte, micul dejun sa fie bun, la sala sa fac o încălzire buna dar nu prea obositoare, sa am echipament adecvat, niste suplimente (vitamine, băuturi sportive, batoane proteice, etc.), si cel important lucru sa am un “vibe” pe care mă ajuta sa mă bat cat mai dur si cat mai tare ca in astfel de sport nu se poate altfel. Deci sa am “flow” care ma pune in stare ca vreau sa castig. In al doilea rand, e foarte important stilul de viata pentru un sportiv de performanta, puteti sa ma credeti ca conteaza mult ce faci in afara de antrenamente. Nu zic ca nu mergem la petreceri dar trebuie sa știm când are rost si cand nu, si nu putem sa exageram nici cu chestia asta. Deci trebuie sa gasim calea perfecta intre efort si odihna. In cocluzie, sunt foarte multe factori pe care trebuie sa vedem in vedere, intrucat Judo-ul este un sport foarte complex, sau chiar si cel mai complex astfel pregatirea trebuie sa fie foarte divers” spune Radzvanszki Szilard.

Comisia de organizare a acestei competiții a alcătuit la finalul ei și clasamente generale pe echipe care se prezintă astfel:

Clasamentul general pe echipe feminin:

Locul I Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu

Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Locul II Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București

Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba-Iulia

Locul III Academia Forțelor Terestre Sibiu

Clasamentul general pe echipe masculin:

Locul I Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu

Locul II Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Locul III Universitatea din Craiova

