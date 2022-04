Filiala din Sibiu a primit vizita oficială a doi reprezentanţi ai Crucii Roşii din Coreea de Sud, domnul Jae Ryul Kim – Directorul Departamentului de Relaţii Internaţionale şi domnul Lee Hango – Directorul Departamentului de Coordonare a crizei din Ucraina.

„Crucea Roşie din Coreea susţine activitatea umanitară pe care Crucea Roşie Română o desfăşoară în Ucraina. Cei doi reprezentanţi prezenţi la Sibiu au vizitat Centrul de Colectare donaţii Zacaria unde noi livrăm de 3 ori pe săptămână fructe şi legume proaspete şi Centrul Educaţional ProUcraina care găzduieşte zilnic 30 de copii preşcolari din Ucraina, centru pe care îl susţinem cu gustarea pentru cei mici, dar şi cu diverse materiale pentru activităţi de petrecere a timpului liber.

Au fost foarte impresionaţi de implicare întregii societăţi civile din Sibiu în problematica persoanelor din Ucraina dar şi de activităţiie curente derulate de filiala noastră: Centrul Educaţional din Guşteriţa, Banca de Alimente, Centrul Educaţional de la Habermann Markt şi de activitatea inedită desfăşurată de pensionarii voluntari din cadrul Clubului de Aur care le-au oferit decoraţiuni realizate cu ocazia Paştelor.” Raluca Morar – Director, Crucea Roşie Sibiu

„Dear friends from Red Cross Sibiu, it was really my great honor to meet you and your humanitarian works from the heart. What I have seen is not just activities, it was actually original sprit of Red Cross. I am really impressive and touched all the time today. Really hoping to see you all again. My regards and love to the Mamas and Papa in the golden club.” Lee Hango – Directorul Departamentului de Coordonare a crizei din Ucraina.