Silvia Macrea, managerul de la ”Junii Sibiului”, își aduce cu mare plăcere de perioada liceului. Spune că a fost una din cele mai frumoase pentru ea, mai ales că s-a prelungit cu un an pentru că a fost prima generație care a făcut 5 ani de Pedagogic. A fost colegă de clasă cu Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean, despre care spune că este o dansatoare talentată.

Silvia Macrea a ajuns la Liceul Pedagogic din Sibiu după „lupte” de convingere duse cu mama sa care și-ar fi dorit să intre la Liceul Sanitar. A reușit însă să intre a patra, cu nota 9,86, în condițiile în care concurența a fost de 11 pe loc.

Și de atunci a început una din cele mai frumoase perioade. ”Am avut colege minunate în liceu și cred că am fost cea mai frumoasă generație din Pedagogic înainte de 89. În liceu am cunoscut-o pe Daniela Cîmpean, multe fete faine. Am legat o prietenie care ține și azi. Suntem un grup care ne întâlnim. Clasa noastră avea trupă de dans modern, apoi am intrat și în cea de dans popular, la chitară, în corul școlii. Am fot o generație altfel decât cele de dinaintea noastră cu baticul pe cap, dar profesorii ne-au iubit tare mult”, își amintește Silvia Macrea.

Pentru generația din care a făcut ea parte perioada liceului s-a prelungit după Revoluție, dar au fost și primii care nu au mai susținut examenul de treapta a II-a. ”Când am aflat că nu mai dăm treapta a II-a era în clădirea de pe Calea Dumbrăvii. Am deschis gemurile, fetele cântau, eu le acompaniam la chitară și cântam de fericire. au venit profesorii, ne-au spus cum facem noi asta, viitoare dăscălițe, cu fundul pe geam să ne audă cei care trec pe stradă….Apoi după o lună de zile ne-au anunțat că la Pedagogic se vor face 5 ani. Și așa am trăit un an în plus în acel liceu minunat cu colege cu care și astăzi țin legătura”, spune Silvia Macrea.

Aceasta a fost colegă de clasă cu actualul președinte al Consiliului Județean, Daniela Cîmpean, care și ea făcea parte din trupa de dans modern. ”Ea și acum spune că nu a fost o solistă bună, dar i-a plăcut să danseze. Și eu pot să confirm că este o dansatoare extraordinar de talentată, are ritmul în sânge”, spune Silvia Macrea.