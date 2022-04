A.F.C.Hermannstadt joacă în deplasare împotriva celor de la Unirea Slobozia, în etapa nr.6 din Play-Off-ul Ligii 2.

Este prima rundă din returul acestei faze competiționale, în care FCH ocupă acum locul 2 în clasament, cu 52 de puncte, iar Unirea Slobozia este pe locul 6, cu 35 de puncte. Va fi o confruntare între echipa cu cele mai multe goluri marcate până acum în Play-Off (FCH – 8) și cea cu cele mai multe goluri primite (Slobozia – 8). În sezonul regular, sibienii s-au impus la limită, tot în deplasare, cu scorul de 0-1, gol marcat de Alex Oroian. De asemenea, în prima etapă din Play-Off FCH a învins cu 2-0 pe teren propriu, goluri marcate de Petrescu și Paraschiv. Pentru această confruntare, Petrișor Petrescu, căpitanul A.F.C.Hermannstadt, este indisponbil din cauza unei accidentări suferite în etapa anterioară, iar fundașul central Ionuț Stoica este incert.

,,Fiecare echipă și-ar fi dorit maxim de puncte, dar nu joacă singure pe teren. Într-un meci de fotbal contează și adversarii care pun probleme. Noi am avut un parcurs bun pentru prima parte a play-off-ului. În meciul cu Slobozia va trebui să fim la fel de motivați ca la meciul cu ei din sezonul regular. Atunci am câștigat cu prețul unor accidentări, dar am luat cele 3 puncte, pe un teren greu, contra unei echipe care joacă foarte bine acasă. Ca dovadă, punctele din play-off le-au obținut pe teren propriu. Vor fi unele schimbări în primul XI. Sunt lucruri normale, am jucat foarte multe meciuri într-un timp scurt. Avem nevoie de jucători care să vină cu mai multă prospețime.”, a declarat Marius Măldărășanu, antrenor principal A.F.C.Hermannstadt

Unirea Slobozia vs A.F.C.Hermannstadt va vea loc joi, 21.04.2022, începând cu ora 17:30, pe Stadionul ,,1 mai” din Slobozia.