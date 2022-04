Primăria Sibiu va vinde prin licitație publică patru terenuri situate în municipiul Sibiu. Oricine poate participa la licitația terenurilor care sunt pretabile construcțiilor. Prețul de pornire a fost stabilit în urma evaluării unui expert, iar cel mai scump metru pătrat de teren este în Ștrand II.

Terenul din Ștrand II are 277 metri pătrați, iar prețul unui metru pătrat pleacă la licitație de la 184,03 euro plus TVA. Acesta se află amplasat în apropierea străzii Ioan Albabei şi Prof. Moga, zona periferică , are o formă regulată, paralelipipedică și este pretabil construirii. în zonă sunt admise construcțiile unifamiliale.

Pe strada Triajului se vând 337 metri pătrați cu preț de pornire de la 155,78 euro plus TVA, metru pătrat. Se află amplasat în Cartierul Broscărie , zona periferică a Municipiului Sibiu, are o formă regulată , paralelipipedică şi este pretabil construirii. Accesul se face pe un drum

asfaltat, la limita proprietăţii există toate utilităţile urbane. Zona în care se află terenul este relativ intens circulată iar nivelul fonic este mai mare decât normal, având în vedere proximitatea căii ferate. Gradul de poluare este la un nivel mediu către ridicat.

Pe strada Zăvoi metrul pătrat pleacă de la 142,63 de euro plus TVA și la licitație se vor vinde 320 de metri pătrați. Se află amplasat în Cartierul Turnişor, zona periferică a Municipiului Sibiu are o formă regulată, paralelipipedică, este pretabil construirii. Accesul se face pe un drum asfaltat, la limita proprietăţii și există toate utilităţile urbane. Zona în care se află terenul este slab intens circulată iar nivelul fonic este scăzut. aici se pot construi case unifamiliale.

Pe strada Șerpuită se vând două loturi de teren, dar la pachet. Unul are 408 metri pătrați, iar un metru pleacă de la 149,68 euro plus TVA, iar al doilea lor are 62 de metri pătrați, iar un metru pătrat se licitează începând cu 102,64 euro plus TVA.

Toate detaliile despre caietul de sarcini și procesul de licitație se regăsesc AICI