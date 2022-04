Din cauza prețului tot mai mare la gaze, românii de la țară nu mai vor să se racordeze la gaze. În mai multe comune din România gazele ar trebuie să ajungă anul viitor, insă locuitorii nu mai sunt la fel de încântați.

Gazul a fost visul țăranului român. Generații întregi au așteptat țeava galbenă la poartă și încălzire fără cenușă-n sobe, fără muncă la spart lemne, fără cărat lemne, fără curățat de hornuri. Noile prețuri au făcut însă ca totul să se schimbe. Acum… tot mai puțini săteni vor gaze din cauză că nu și le mai permit.

Adrian Măhălean, primar Vărăști, Giurgiu: Părerea mea, dacă astăzi va veni gazul în comună, la actualele prețuri… undeva la 20 – 25%. Inflația, vedeți că are două cifre astăzi. Și? Ce facem? De unde plătim? Prețurile se duc, veniturile rămân aceleași. O dată cu inflația scad, nu că rămân la fel. Cetățeanul normal că se sperie de factura la gaz.

Vasile Niculcea, viceprimar Colibași, Giurgiu: Avem proiect pentru rețeaua de gaze. Problema este că din ce în ce mai puțină lume o să vrea să se lege la gaze. Din cauza costului care e foarte mare. Foarte ridicat. Am vrea, dacă s-ar putea, să fim ajutați în felul ăsta: Banii care or să se adauge pentru proiectul ăsta de gaze, să ni se dea pentru panouri fotovoltaice. Adică fiecare casă să poată să-și facă un proiecțel pentru minim 5 kilowați de panouri fotovoltaice și să fie alocați bani pentru așa ceva. La noi, dacă cetățenii n-ar vrea să se lege la gaze, sigur ar vrea la… Pentru că investiția e mai mică și după aia costurile sunt aproape zero.

În acest moment, doar 17% din comunele județului Giurgiu sunt racordate la rețeaua de gaze. Este puțin, dar… nici restul țării nu stă prea bine. Din cele 2.862 de comune, acces la gaze au doar 697.