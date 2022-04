Studenți ai Universității Lucian Blaga din Sibiu și ai Academiei Forțelor Terestre și-au măsurat competențele digitale la finalul săptămânii trecute în cadrul unui concurs inedit. Este vorba despre o competiție lansată de asociația Smart Factory România care ia provocat pe studenți să conceapă și să implementeze o stație meteo autonomă.

„Asociația Smart Factory este înființată din 2020, iar aceasta este prima inițiativă pe zona educațională în care comunitatea industrială și academică din Sibiu s-au strâns laolaltă pentru a face un concurs împreună. Concursul vizează crearea unei stații meteo autonome, adică implică noțiuni de mecanică, electronică și o altă chestiune importantă este că, spre deosebire de alte inițiative în care o companie susține propriul concurs, aici sunt mai multe companii precum NTT Data, ifm, Ropardo și Marquardt. E o inițiativă din comunitate pentru comunitate”, a spus Bogdan Pîrvu, din partea Asociației Smart Factory.

Concursul a stârnit interesul a 12 echipe de studenți care s-au strâns vineri, 15 aprilie, la sediul Cantinei Studențești de pe Bulevardul Victoriei pentru a-și susține prezentările proiectelor pe care le-au conceput.

5.000 de lei pentru echipa câștigătoare

Asociația Smart Factory România a propus acest conscurs multidisciplinar atât pentru a pune la încercare competențele digitale ale studenților, cât și pentru a scoate în evidență sau temă de interes global. Concepția și implementarea unei stații meteo autonome presupune atât creativitate, cât și ingeniozitate tehnică.

În prezentarea staților meteo, câștigătoarea a competiției și a premiului cel mare în valoare de 5.000 de lei a fost aleasă echipa Future Brains, formată din Andrei și Radu, ambii studenți în anul întâi la Facultatea de Inginerie.

„Când am ajuns și am văzut proiectele trebuie să recunosc că am fost puțin demoralizat. Într-adevăr nu ne așteptam să câștigăm. Cred că a contat foarte mult felul în care noi am amplasat acea stație, felul în care am asamblat senzorii, dar și modul de prezentare. Suntem foarte, foarte bucuroși”, a spus Andrei câștigător al concursului

Premii primite de ceilalți participanți:

Locul 2 – 3000 lei

Echipa RoArmy Innovation (Academia Forțelor Terestre): Borboană Eugen-Matei, Codreanu Tudor, Pătru Ștefan-Florin

Locul 3 – 2000 lei

Echipa GMotors (Facultatea de Inginerie din Sibiu): Giurcă Ștefan, Mihoc Ștefan

Premiul special în valoare de 500 de lei a mers tot spre echipa formată din Andrei și Radu.

Despre Asociația Smart Factory România

Smart Factory România este o organizație non-profit din Sibiu, înființată în anul 2020. Conceptul ca un sistem național, obiectivul Smart Factory România este sprijinirea capacităților companiilor din România de a cerceta, inova și dezvoltarea prin crearea unei comunități de experiență.

Participanți în diverse proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare, expertiza membrilor Smart Factory România acoperă un spectru larg de know-how, de la definirea viziunii unui sistem, produs sau serviciu până la dezvoltarea acestuia ca o implementare industrială în producție.