Ansamblul Cindrelul Junii Sibiului a devenit în timp un ambasador al Sibiului și al României. Dar, dansatorii au un sediu pe măsură doar de câțiva ani, de când s-a construit unul de la zero. Managerul Silvia Macrea spune că este poate una din cele mai mari realizări ale sale și un vis împlinit al dansatorilor care repetau pe unde apucau, în condiții improprii.

Atunci când Silvia Macrea a preluat conducerea Junilor sediul ansamblului era pe strada Oituz la etajul 4. Apoi s-au mutat pe Școala de Înot, unde nici acolo nu aveau condiții bune și nici spațiu suficient nici măcar pentru costume. Repetau pe scena Cercului Militar, asta după ce o perioadă foloseau scena de la Palatul Copiilor.

”Am zis că dacă sunt manager trebuie să fac ceva pentru ansamblul ăsta. Iar construire acestui sediu cred că este una din cele mai mari realizări. Eu am fost și dansatoare, am crescut în sala de dans și știam ce a lipsit mereu. Aici avem o sală de repetiții cu un parchet special cu arcuri, pentru ca dansatorii să nu se mai accidenteze. Înainte repetau și pe marmură, și pe ciment, și câte unul se plângea că îl doare genunchiul, că i s-a umflat glezna, nu era în ordine. aici au vestiare de top, dușuri, o sală de recuperare. Orchestra are o cameră de repetiții, un studio de înregistrări. Avem zona de birouri, cred că acesta a fost un vis nu doar al tatălui meu, dar și al tuturor dansatorilor care meritau un sediu pe măsură”, spune Silvia Macrea.