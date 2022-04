Viața de artist și mai ales cea de turnee este poate cea mai interesantă și care oferă amintirile cele mai frumoase. Se adună multe astfel de imagini și să o alegi pe cea mai cea e greu. Dar, Silvia Macrea spune că o amintire care îi aduce mari satisfacții ”datează” din anul 2007, atunci când Junii au ajuns în SUA.

Silvia Macrea își amintește cât de greu a fost drumul până la obținerea vizei. ”Tatăl meu a dorit să meargă cu Junii în America, dar a făcut un atac cerebral, a fost operat și nu a mai putut pleca. Apoi eu, în 2007, am avut aceeași ambiție. După cântecele munților, care pentru că a fost în anul Capitalei culturale, a fost foarte greu de organizat, seara pe la 7 ne-au sunat ca a doua zi să fim la Ambasada Americii să ne luăm vizele. Dar până aici a fost drum greu, am așteptat vizele vreo două luni. ele nu veneau pentru că un cod era dictat greșit, da erau gata demult, a fost un proces greu, da am reușit până la urmă. Când ne-au anunțat cred că a fost cea mai fericită seară din viața mea. A fost un turneu memorabil”