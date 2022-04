„miniREACTOR” Cluj-Napoca și Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă „Istoria Copilăriei (4 episoade)”, un spectacol-coupé cu păpuși, ce reunește în premieră absolută patru regizori, patru dramaturgi, un scenograf și un compozitor, alături de șase actori, pentru a deschide un dialog provocator cu publicul foarte tânăr din cele două orașe (6-12 ani). Primele reprezentații de la Sibiu vor avea loc sâmbătă, 30 aprilie, de la orele 11:00 și 18:00, și duminică, 1 mai, de la ora 11:00. Premiera de la Cluj – Napoca va avea loc în data de 6 mai.

„Este pentru prima dată când prezentăm un spectacol în coproducție cu un teatru independent și suntem entuziasmați de rezultat. Cu siguranță, cea mai mare provocare a fost să putem genera un dialog creativ între artiști și actori din medii și generații diferite. Acest experiment nu ar fi fost posibil fără curajul celor de la miniREACTOR, care și-au asumat acest proiect într-un context social și economic cu multe turbulențe. Le suntem recunoscători, iar bucuria cea mai mare e că acum putem face acest cadou atât copiilor din Cluj Napoca, cât și celor din Sibiu.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

Producția are la bază patru texte noi scrise de Petro Ionescu, Alexa Băcanu, Alex Moldovan și Ana Cucu-Popescu ca rezultat al unei cercetări prin care cei patru tineri dramaturgi documentează conceptul copilăriei din prisma multiplelor perspective pe care le-a cunoscut de-a lungul epocilor. Noile texte sunt articulate unitar prin universul vizual și ambiental creat de scenograful Florin Suciu și de compozitorul Văzduh (Adrian Cimpoeșu). Două dintre episoade au fost produse în spațiul Teatrului Gong din Sibiu sub coordonarea regizoarelor Delia Gavlițchi și Olivia Grecea, alături de actorii sibieni Angela Páskuy, Adrian Prohaska și Claudia Stühler. Celelalte două episoade au fost realizate în spațiul „Reactor” din Cluj-Napoca sub coordonarea regizoarelor Ana Crăciun – Lambru și Diana Dragoș împreună cu actorii Cătălin Filip, Doru Taloș și Oana Tămaș. Cele două echipe artistice se vor întâlni atât în Sibiu, cât și în Cluj-Napoca, pentru a prezenta cele patru episoade ca o provocare la un dialog despre mituri și educație, agresivitate în familie sau la școală, dinamica relației copil – adult, într-un limbaj accesibil și prietenos pe înțelesul celor mai mici. Reprezentațiile vor fi urmate de o întâlnire între artiști și spectatori, sub forma unei dezbateri informale cu întrebări deschise.

„Sărbătorim felul în care copiii experimentează, de fapt, dintotdeauna lumea: cu încredere și curiozitate, cu curaj și prospețime. Din plin. Cu toată inima.”, a declarat regizoarea Olivia Grecea, în timpul repetițiilor de la Sibiu.

Acest proiect cultural este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Spectacolul are o durată de aproximativ o oră și este recomandat celor cu vârsta peste 6 ani. Biletele pentru reprezentațiile de la Sibiu au fost puse în vânzare la sediul Teatrului Gong și online, prin teatrulgong.ro. Prețul unui bilet este de 12 lei, tarif flexibil. Mai multe detalii despre condițiile de modificare a biletelor flexibile, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro.