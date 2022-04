Adrian Bibu este un nume care se face remarcat tot mai mult la nivel politic, cel puțin local. Acum este consilier local din partea PNL și președintele PNL pe municipiu, este administratorul județului, a fost directorul Sălii Transilvania și nu în ultimul rând candidat la Primăria Sibiu. Dar, cum a ajuns un fost sportiv să intre în politică și să facă performanță? Unul dintre motive este legat de moartea mamei sale, iar altul de primarul Astrid Fodor, fostul său contracandidat. Dezvăluirea a fost făcută în premieră la ”Podcastu’ lui Pope” www.oradesibiu.ro.

Dar, ambele motive au la bază dorința de a schimba lucrurile, din interior. Adrian Bibu a povestit la Podcastu’ lui Pope că la un moment dat nu și-a mai dorit să discute de pe margine, ca majoritatea, despre lucrurile care u merg bine, ci să se implice și să schimbe ceva. Unul din motivele care l-au împins către asta a fost moartea mamei sale. ”În 2009, mama mea, la 48 de ani atunci, a murit într-un spital din România, după ce s-a infectat de la o branulă, a făcut septicemie și a murit în doar o lună de zile. Ăsta este unul din motivele care m-a determinat să intru în politică și să schimb lucrurile, pentru că am considerat că foarte multe investiții se fac prost”, a dezvăluit Adrian Bibu.

Un al doilea motiv a fost Astrid Fodor, primarul Sibiului, contra căreia a candidat la alegerile locale din 2020.

”Trebuia să intru în audiență la doamna primar care era interimar atunci. Nu am putut să intru în audiență și voiam să propun niște proiecte pe sport. Și am zis dar cum, eu stau aici la rând și nu pot să intru, să prezint niște proiecte pentru Sibiu, și am zis stai că intru eu în politică și o să îmi spun punctul de vedere. Și așa eu primesc pe toată lumea în audiență, ca să nu candideze cineva, la fel ca mine. Așa glumesc cu prietenii”, povestește Adrian Bibu.

Iar, după ce a luat decizia, au venit și oportunitățile. ”Prima interacțiune cu PNL am avut-o când actualul președinte, fost primar al Sibiului, Klaus Iohannis, și-a anunțat intenția de a candida la președinție. Ghiță Sterp, care era atunci președinte la tineret al PDL-ului și urma să se unească cu PNL m-a invitat la mare unde se făcea o întâlnire înainte de campanie. Apoi Răzvan Pop mi-a propus să candidez pe listele PNL în consiliul local Sibiu. Eram pe poziția a 10-a, era neeligibilă. Apoi, colegi din consiliu s-au tot retras și așa am intrat consilier local”, spune Bibu.

Apoi, i s-a propus postul de viceprimar după ce colegul de partid, Răzvan Pop, a renunțat la funcție.

”Am refuzat pentru că eram director la Sala Transilvania, aveam proiecte pornite acolo și era foarte important pentru mine să finalizez aceste proiecte. E bine să nu arzi anumite etape, chiar dacă e tentant să mergi pe o anumită poziție, chiar dacă e o onoare să fii viceprimarul Sibiului. Am preferat să-mi termin proiectele, am candidat din poziția de manager al Sălii Transilvania apoi la primărie. Mulți mi-au spus că poate a fost un dezavantaj, că ar fi fost mai bine dacă eram viceprimar, dar eu așa am simțit, așa îmi clădesc în viață niște lucruri și prefer să îmi păstrez principiile”, a povestit Adrian Bibu.

