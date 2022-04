Mihai Suciu este profesorul de matematică sibian care pregătește mii de elevi din țară pentru bacalaureat, în mod gratuit. Metoda de predare abordată de el a adus rezultate excepționale pentru cei care au ales să participe la cursurile lui. Dintotdeauna, matematica a fost marea frică a elevilor, dar profesorul Suciu a reușit să transforme această materie într-un mijloc interactiv de a discuta cu elevii.

Mihai este de profesie programator și predă matematică de 15 ani.

„Exact când am terminat clasa a 12-a m-am apucat, știu că m-a rugat cineva atunci care picase bacul să-l ajut. Am acceptat și atunci mi-am dezvoltat abilitățile de predare și de a povesti pe înțelesul tuturor informațiile. Ușor, ușor am ajuns la mulți elevi din țara noastră, dar și din Moldova. Elevii vin pentru că matematica este de obicei materia de care fug mulți, dar toți elevii care participă în mod activ ajung să iubească matematica”, spune Mihai.

Profesorul combină matematica cu psihologia, spunându-le elevilor că el încearcă să-i ajute și să le dea încrederea că pot reuși, deoarece, consideră că elevii au nevoie de o nouă abordare. Acesta povestește că a fost inspirat de profesorii din gimnaziu și liceu, gândindu-se în același timp ce și-ar dori el să primească de la un profesor.

Mihai a creat un grup de facebook dedicat elevilor de clasa a 12-a care vor să se pregătească pentru examenul de bacalaureat la matematică. Pe grup este postat link-ul către grupul în care sunt în prezent aproximativ 4.300 de elevi. Acolo se găsesc 20 de lecții video cu pregătire pentru bacalaureat. Live-urile rămân înregistrate pe Facebook și pot fi vizionate și pe YouTube.

„Motivația pe care o am este că sunt dedicat educației, îmi place enorm să sprijin elevii în pregătirea lor pentru BAC-ul la matematică. Cred foarte mult că doar o educație bună contribuie cu adevărat la dezvoltare. Cursurile pe care le facem nu sunt doar despre matematică, adițional avem curs de dezvoltare personală dedicat elevilor prin care ei câștigă mare încredere în forțele proprii și dezvoltarea lor va fi una solidă. Prin toate cursurile oferim educație, nu doar informație”, spune profesorul Mihai Suciu.

Acesta spune că matematica nu se învață precum Bacovia și că nu le-a dat niciodată elevilor o listă cu formule, deoarece în matematică totul se bazează pe logică. „Bacul, fie că vă place, fie că nu, este ceea ce trebuie să faceți voi, din păcate, în sistemul nostru de învățământ, bacul este o punte pe care unii o trec și alții nu. În ultimele două luni trebuie să vă dedicați pregătirii pentru că o faceți pentru voi, nu o faceți nici pentru părinții voștri, nici pentru profesori, lăsați lucrurile care vă distrag și apucați-vă de voi pentru că atunci când veți primi nota vă veți da seama cât de important este să aveți nota pe care v-ați dorit-o”, este sfatul profesorului.

Elevii care participă la cursurile gratuite de pregătire pentru bacalaureat cu Mihai Suciu spun că aceste cursuri sunt foarte folositoare și că metoda de abordare este una foarte bună deoarece este interactivă și ușor de înțeles.