Povestea Anei Pastor care a lăsat America pentru Sibiu a început odată cu conștentizarea dorinței de a se întoarce acasă și de a cunoaște mai bine cultura țării natale.

Ana s-a născut în Sighișoara, a plecat cu părinții ei în America la vârsta de doar 15 ani, unde a locuit aproape 20 de ani. După un timp, a simțit că locul ei nu mai este în America, așa că s-a întors în Sibiu, unde de două luni a pus bazele unui nou proiect dedicat comunității sibiene.

„De mulți ani voiam să văd cum e să trăiesc ca adult în cultura în care m-am născut. Ceva în mine m-a tras înapoi, a fost o voce sau un sentiment de a veni să trăiesc în cultura în care m-am format inițial. Uitându-mă retrospectiv, niciodată nu e cum ne imaginăm, dar sentimentul este la fel de puternic. Venind în România am pus stop la tot ce am lucrat în America pentru că mi-a fost destul de greu și am simțit nevoia de o perioadă de integrare. Ultimii doi ani au fost pentru explorare și de a înțelege sistemul, cultura și nevoile oamenilor”, povestește Ana Pastor.

Ana Pastor de la designer interior la ghid certificat de parentaj conștient

Tânăra a terminat Artele Plastice și Design Interior, la Institutul de Artă Illinois, din Chicago, profesând ca designer interior pentru o perioadă de opt ani. Între timp, a simțit nevoia de o schimbare profesională, iar nașterea primului copil i-a schimbat cursul vieții. A ales să facă studii pentru a deveni „doula”, ghid de naștere și postpartum.

„Experiența pe care am avut-o cu moașele la naștere, m-a determinat să vreau să lucrez în domeniul nașterilor și de «parenting». Am intrat în domeniu ca «doula», mai exact, ghid de nașteri. Lucrez de peste 7 ani în domeniul acesta, încet am intrat și pe suportul de postpartum și din cererile clienților mei au reieșit mai multe nevoi: de consultare în parentaj, de suport emoțional pentru diferite situații, de la a pierde o naștere la a avea un copil cu boli sau a descoperi o boală după ce persoana a devenit mămică. În felul acesta, am ajuns să fac un training de «coach» de parenaj conștient”, spune Ana Pastor.

„Îmi place Sibiul. Comunitatea este mai mică, mai conectată”

Pentru tânără, Sibiul este un oraș care a primit-o cu brațele deschise, un oraș în plină dezvoltare în care s-a integrat întâlnind persoane dornice să dezvolte comunitatea sibiană.

„Îmi place Sibiul, este un oraș micuț, destul de liniștit. Inițial, am vrut să stau în Cluj, dar mi s-a părut prea haotic și prea aglomerat. Îmi place, mi se pare cât de cât organizat și ordonat, curat și comunitatea este mai mică, mai conectată. Am cunoscut o grămadă de persoane faine care fac tot felul de proiecte, de asociații pentru a ajuta comunitatea să crească”, adaugă Ana.

Grupuri de susținere pentru pre-adolescenții sibieni – „Adolescenții simt nevoia să fie ghidați”

La rândul ei, Ana Pastor se implică în ajutarea pre-adolescenților sibieni să își împărtășească trăirile, frustrările și dorințele. Prin urmare, după pandemie, a pus bazele unui grup de susținere și împuternicire pentru copiii cu vârste cuprinse între 11-14 ani. Ana este ghidul care facilitează desfășurarea acestor cercuri, unde au loc: expresia prin artă, pictură sau diferite jocuri.

„Ideea de la care a început cercul acesta a fost răspunsul la cerințele din comunitate. Vorbind cu mai mulți părinți și prieteni am observat că, mai ales după doi ani de pandemie, pre-adolescenții se conectează mai greu cu părinții. Am realizat că ei au nevoia să fie văzuți, să fie înțeleși și să fie ajutați în sensul de a fi ghidați. Am început cu un grup de susținere pentru că am văzut că în Sibiu, grupurile de susținere lipsesc. Vreau să ajut copiii să învețe cum să se uite în interiorul lor și să recunoască ce este în ei pentru că tot mai mulți se uită în afară și vor să fie ca alții. Adolescenții simt nevoia să fie ghidați pentru că acum începe pubertatea și asta este misiunea lor, să exploreze viața, să-și împingă limitele, să se descopere pe ei înșiși”, spune Ana.

Cu toate că proiectul se află încă la început, Ana spune că părinții și copiii sibienilor sunt receptivi la noua inițiativa adusă în Sibiu.