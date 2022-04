Odată cu scumpirea materiei prime, și pe piața auto prețurile au început să crească considerabil. Majoritatea persoanelor nu își mai permit achiziționarea unui autoturism nou, din cauza prețurilor foarte mari. La fel este situația și în Sibiu, unde oamenii preferă să își cumpere mașini second-hand. Totodată, această practică vine, la rândul ei, cu avantaje prin prisma prețului mult mai redus, dar și cu dezavantaje în ceea ce privește, uneori, calitatea.

Acuzații dure – „Am cumpărat o mașină stricată”

Sibianul Furdui Ilie spune că a avut ghinionul să cumpere o mașină second-hand, la un preț mic, de care nu a putut să se bucure foarte multă vreme, căci, după nici 24 de ore, s-a defectat. După spusele acestuia, mașina a fost cumpărată de la Mariana Barbu, soția șefului RAR Sibiu, Bogdan Barbu. Sibianul acuză că și-a dat seama că mașina este defectă imediat ce a ajuns acasă.

„Am ajuns acasă și mașina nu a mai pornit, a trebuit să merg cu taxi la muncă. Vânzătoarea știa că mașina este defectă, nu m-a lăsat să o verific, deși am cerut asta, în locul în care ne-am întâlnit nu puteam folosi viteza a treia, a patra sau a cincea, nu am avut cum să o verific. Mașina era și lovită în partea din spate, i-am cerut dovada reparației și mi-a zis că n-are cum și să iau eu mașina asta”, spune sibianul.

Acesta a precizat că i-a prezentat vânzătoarei problema, dar ea nu ar fi vrut să discute. În plus, omul acuză că femeia i-a spus că nici nu îi va repara mașina și nici banii nu îi va da înapoi.

Conform cadrului legal, vânzătorul are obligația de a repara, înlocui sau restitui contravaloarea autoturismului, dacă defecțiunea apare în primele 6 luni, deoarece se prezumă că defecțiunea a existat încă din momentul vânzării autoturismului. De asemenea, consumatorul nu este obligat să se adreseze service-ului în cazul defectării produsului, deoarece relația cu service-ul aparține vânzătorului și nu cumpărătorului, iar rezolvarea defecțiunii este obligația acestuia.

Ce spune vânzătoarea mașinii – „A vrut să o cumpere imediat. Eu l-am oprit și i-am zis să facem actele”

Pe de altă parte, Mariana Barbu, vânzătoarea autoturismului, spune că mașina a fost perfect funcțională, dar la prețul de 550 de euro, cât a costat, cumpărătorul nu putea avea așteptări prea mari. Potrivit acesteia, sibianul care acuză că a fost păcălit ar fi vrut să cumpere mașina de cum a văzut-o, fără să mai aștepte până la întocmirea documentelor necesare.

„Noi am avut mașina la vânzare în benzinărie, a venit aici s-a uitat la ea cu un domn, nu cu mecanic, s-a grăbit să o plătească pentru că voia să o ia atunci, exact în ziua aceea, dar i-am spus că nu am timp, a vrut să plece să facă actele, asigurarea era expirată, nu avea rovinietă, nu puteam să-i dau mașina fără să facem actele că până la urmă nu-l cunoșteam. Nu i-am interzis să vină cu mecanic să o verifice, dar el a vrut să ia mașina când a venit, la ora 18, când nu era deschis niciun centru de acte auto. Mi-a dat banii și a zis că el ia mașina, i-am spus să-și ia banii înapoi că mașina nu o pot da până nu facem actele. A doua zi a venit și a luat-o, am făcut actele. Sunt două săptămâni de când a cumpărat-o și acum îmi spune că este stricată. A adus-o înapoi și mă amenință că merge la Poliție și la presă”, a spus, pentru Ora de Sibiu, Mariana Barbu.