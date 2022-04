La începutul acestui an, în cadrul unei ședințe de Consiliu Județean, Dana Morăraș, consilier din partea PSD, a ridicat o problemă privind lipsa unei grădinițe pentru copii cu nevoi speciale în zona de nord a județului. La câteva luni distanță, în cadrul ședinței din aprilie, vicepreședintele CJ Sibiu, Vlad Vasiu, a deschis subiectul, menționând că s-au făcut demersuri pentru a vedea dacă, într-adevăr, este nevoie de o astfel de grădiniță. Deși acesta a spus că nu a existat cerere din partea părinților, Morăraș a subliniat că, fiind mamă de copii cu nevoi speciale, cunoaște problema și știe că micuții au nevoie să meargă la o grădiniță specială mai ales din cauză că, în învățământul de masă, nu sunt foarte bine integrați.

Vlad Vasiu, vicepreședintele CJ Sibiu, a spus, la finalul ședinței ordinare de consiliu județean din 28 aprilie că, în ultimele luni, a făcut demersuri pentru a vedea dacă s-ar putea înființa o grădiniță specială la Mediaș. Acesta i s-a adresat consilierului din partea PSD, Dana Morăraș, spunându-i că singura grădiniță din oraș a fost închisă din cauză că nu a mai existat cerere.

„În luna februarie a fost ridicată problema cu privire la înființarea unei grădinițe speciale la Mediaș de către doamna consilier Morăraș. Am avut o serie de discuții cu școlile speciale din Mediaș și Dumbrăveni, unde a existat o grădiniță specială, dar care a fost desființată pentru că nu mai erau copii care să fie înscriși sau părinți care să vrea să își înscrie copiii. (…) Am discutat și cu consilierii județeni și am convenit că, în primul rând, ne trebuie o radiografie a numărului de copii care ar putea să fie înscriși la această grădiniță pentru a putea sprijini înființarea acesteia”, a spus acesta.

Vasiu a mai precizat că, până la începutul acestei luni, nici la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, dar nici la vreo școală specială din Mediaș, nu au existat solicitări din partea părinților. „Momentan am sistat demersurile. Când vom identifica numărul, vor relua. Este nevoie de sprijinul tuturor, fiindcă asistența socială este un aspect important, mai ales când este vorba despre copii, dar este important și să nu irosim multă energie pe direcții false”, a mai spus Vasiu.

Morăraș: „Copiii noștri sunt ținuți în colț. Este mare nevoie de o grădiniță”

Morăraș a susținut că în zona de nord a județului este nevoie de această grădiniță. În cele mai multe cazuri, copiii cu nevoi speciale nu se integrează în învățământul de masă, iar asta din cauza colegilor de clasă sau chiar a cadrelor didactice. Consilierul județean a menționat că vorbește din proprie experiență.

„Legislația prevede că la patru copilași cu handicap grav, cu asistent, cum sunt cei cu autism, se poate înființa o grupă. Voi face toate demersurile pentru identificare (n.red.: a numărului de copii). Eu am doi copii gemeni și milităm pentru înființarea acestei grădinițe. Autismul este un fenomen grav, nu este o pistă falsă, nu facem eforturi în zadar. Nu vreau să se cheltuie bani publici dacă nu ar fi cu adevărat nevoie. În zona de nord, 16 copii fac terapie la Asociația Sfântul Casian din Mediaș, 19 sunt pe lista de așteptare, și mai sunt alții care nu sunt în evidențe. Dar asta nu înseamnă că nu au nevoie de formă de școlarizare în învățământ special. Din proprie experiență, fiindcă am gemeni, vă spun că este greu să îi integrezi în învățământul de masă. Copiii noștri sunt ținuți în colț, sunt bătaia de joc și chiar și pentru cadre didactice. Este un sentiment de repulsie și nu știu dacă acești copii trebuie să fie ținta acestor atacuri sau bătăi de joc. Am trimis copiii cu bona de sprijin sau cu psihologul la grădiniță, fiindcă școala nu este în măsură să ofere profesor de sprijin așa cu am trebuie. Este mare nevoie, mi-aș dori să îi putem integra, dar în cel de masă nu se poate. S-au depus 12-15 solicitări, o să facem toate demersurile și vom intensifica eforturile. Dacă toți ne dăm concursul, putem până la începutul anului 2022-2023 să deschidem această grădiniță la Mediaș”, a precizat Dana Morăraș.

Vicepreședintele CJ Sibiu a adăugat că este complicat să se înființeze o întreagă grădiniță specială, mai ales dacă nu se cunoaște numărul copiiilor care ar putea fi înscriși acolo. „Trebuie să avem un număr cât de cât predictibil de beneficiari pentru următorii 2-3 ani. Nu se pot face lucruri pentru 6 luni, un an. Acesta este un apel care să fie transmis către părinți”.