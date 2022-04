Pentru afacerile mici si mijlocii aflate la inceput de drum, dar nu numai, fluxul de numerar si, implicit, capitalul joaca un rol crucial in ceea ce priveste evolutia si dezvoltarea pe termen lung. Cu toate acestea insa, situatiile neprevazute, provocarile, dificultatile si blocajele de ordin financiar se numara printre cele mai mari obstacole pe care le intampina IMM-urile de-a lungul ciclului lor de viata. Mai mult decat atat, ce este cu adevarat ingrijorator intr-un astfel de context este faptul ca microintreprinderile si intreprinderile mici si mijlocii se confrunta cel mai adesea cu piedici si refuzuri si in ceea ce priveste obtinerea de finantari traditionale adaptate necesitatilor lor, nefiind eligibile de cele mai multe ori pentru accesarea unui credit bancar clasic, care sa le acopere nevoia urgenta de lichiditati.

In cazul in care si tu te numeri printre micii antreprenori romani care se regasesc sau s-au regasit macar o data intr-un astfel de scenariu, afla ca acum poti scapa de grija finantarii si poti avea control sporit asupra afacerii tale alaturi de OmniCredit si solutiile inovatoare de finantare pe fast forward pentru persoanele juridice pe care le pune la dispozitia ta, la doar cateva click-uri distanta.

OmniCredit – partenerul de succes al IMM-urilor

Microintreprinderile si intreprinderile mici si mijlocii reprezinta motorul, respectiv pilonii de baza ai unei economii sanatoase, asta e cert. Si OmniCredit stie acest lucru, motiv pentru care, din dorinta de a contribui la cresterea si asigurarea stabilitatii acestora in peisajul romanesc de afaceri, a creat prima platforma fintech multi-credit, 100% online, disponibila in Romania. Aceasta platforma se remarca in special prin diversitate si flexibilitate, gazduind la momentul actual 8 tipuri diferite de produse financiare inovatoare si personalizate, gata sa acopere toate nevoile financiare ale IMM-urilor. Printre aceste produse se numara si factoring-ul spre exemplu, care vine la pachet cu o serie de avantaje incontestabile pentru business-ul tau.

Cum te poate ajuta factoring-ul si cine sunt actorii implicati in contract

In cazul in care ai facturi de incasat de la clienti cu plata lenta si ai nevoie urgenta de bani pentru a onora alte plati curente, cu siguranta finantarea prin factoring de la OmniCredit este solutia pe care o cauti. Prin intermediul acestui instrument financiar, beneficiezi de plata pe loc pentru facturile tale de incasat, inainte de termenul de scadenta, astfel incat sa iti acoperi lipsa temporara de lichiditati si sa iti poti desfasura activitatile zilnice in continuare in cele mai bune conditii. Mai mult, dincolo de accesul imediat la suma de bani de care ai nevoie, finantarea prin factoring de la OmniCredit iti ofera si siguranta si garantia unui cash flow stabil pentru afacerea ta, eliminand grijile, stresul si presiunea financiara apasatoare.

Pentru a intelege mai bine cum functioneaza aceasta solutie de finantare, este important sa stii care sunt actorii principali implicati intr-un contract de factoring si care este rolul acestora, dupa cum urmeaza:

factorul – societatea bancara/institutia financiara specializata in incasarea de facturi

societatea bancara/institutia financiara specializata in incasarea de facturi aderentul – societatea comerciala furnizoare de produse si servicii cu termen de plata care solicita finantarea

societatea comerciala furnizoare de produse si servicii cu termen de plata care solicita finantarea debitorul cedat – clientul/beneficiarul produselor sau serviciilor aderentului

Un aspect demn de mentionat aici este faptul ca intre cei trei actori prezentati anterior, relatia este una interdependenta. Prin urmare, in baza contractului de factoring, mecanismul este urmatorul: aderentul vinde, incaseaza plata in avans a facturilor de la factor, iar acesta din urma incaseaza de la debitor la termenul de plata in cauza.

Scapa de birocratie si bucura-te de un demers exclusiv online

Fara prezenta fizica, fara un teanc de hartii si documente, fara timp pierdut la cozi, fara stres si fara alergatura. Da, ai auzit bine! Din moment ce alegi serviciile de finantare prin factoring de la OmniCredit, totul este mai usor si mai rapid, gratie unui proces care se desfasoara 100% online, astfel incat tu sa te bucuri de cele mai mari beneficii instant si sa ai sansa de a economisi timp pretios si energie pentru business-ul. In cazul in care te intrebi cum poti obtine finantare de aici, trebuie sa ai in vedere si sa parcurgi 4 pasi esentiali, simpli si intuitivi, de pe orice device electronic, dupa cum urmeaza:

Creezi un cont si te inregistrezi pe platforma virtuala omnicredit.ro. 30 de secunde si gata, esti inrolat in platforma si cu un pas mai aproape de a obtine creditul de care ai nevoie. Incarci documentele necesare si plasezi cererea de finantare prin factoring propriu-zisa. Este necesar un minimum de documente, conform produsului financiar ales. Astepti decizia de creditare a analistilor financiari. In maximum o ora, dupa o analiza in amanunt a datelor introduse si a cererii tale de finantare, specialistii OmniCredit vor reveni cu un raspuns, respectiv cu decizia de creditare. Retragi banii in aceeasi zi. Nu ai nevoie decat de cateva click-uri si gata, banii sunt in contul tau in maximum 8 ore de la aprobare, gratie tehnologiilor avansate si complet digitale pe care le foloseste OmniCredit.

Asadar, acum ca ai vazut cum te poate ajuta finantarea prin factoring si faptul ca ai acces la un proces de aplicare si obtinere a produsului financiar dorit 100% online, nu iti ramane decat sa alegi OmniCredit. Aceasta institutie financiara de incredere este pregatita sa contribuie la bunastarea si continuitatea afacerii tale si sa te ajute sa depasesti dificultatile de ordin financiar asa cum se cuvine. Asa ca ce mai astepti? Nu uita, la OmniCredit business-ul tau este pe maine bune iar tu este rasplatit pentru toate eforturile tale in calitate de antreprenor.