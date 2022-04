Adrian Bibu a fost candidatul PNL la alegerile locale din anul 2020. Acum ocupă funcțiile de consilier local, administrator al județului și președinte al filialei municipale a partidului. Are multe proiecte în derulare și spune cu tărie că dacă vor fi duse la bun sfârșit va candida din nou pentru funcția de primar al Sibiului.

”Astăzi, PNL Sibiu, ca și candidat în 2024 la Primăria Sibiu îl are tot pe Adrian Bibu. Eu știu lucrurile astea din sport: dacă totul merge bine, ne facem treaba, avem rezultate, în 2024 eu voi candida din nou la Primăria Sibiu. Dar asta vom face, repet, în condițiile în care ne terminăm proiectele, facem ce am promis oamenilor, avem proiecte atât la Consiliul Județean la spitale, eu am urbanismul în subordine la Primărie, la CJ am fondurile europene. Avem foarte multe proiecte pe care le implementăm cu echipa condusă de doamna Cîmpean, dar avem multe proiecte pe Primăria Sibiu”, spune Adrian Bibu.