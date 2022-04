Adrian Bibu a fost principalul contracandidat al lui Astrid Fodor la Primăria Sibiu, la alegerile din 2020. Astfel că după ce s-a clasat pe locul al doilea, ar fi fost de așteptat să fie numit unul din viceprimarii municipiului. Dar, nu s-a întâmplat asta și a rămas pe locul de consilier local. Adrian Bibu are o explicație legat de acest lucru.

El spune că în urma alegerilor au avut lo0c negocieri politice, iar el a preferat să facă un pas înapoi și să se îndrepte către Consiliul Județean.

”La momentul la care s-au încheiat alegerile au fost probabil niște urme lăsate. Atunci nu a ținut de mine, pentru că și eu am considerat că trebuie să fiu viceprimar al Sibiului la voturile pe care le-am avut, aproape 15.000 de voturi, 32%. Dar politica nu merge chiar așa și sunt niște negocieri. Iar în clipa aceea eu am considerat că este înțelept din partea mea să fac un pas în spate, să-l las pe colegul Dumbravă, pe care chiar eu l-am propus viceprimar, și să merg administrator al județului, care înseamnă un fel de manager al județului. Am preferat să fac asta, că scopul meu nu este neapărat să fiu viceprimarul Sibiului, ci să fac lucruri bune pentru comunitate și pentru oameni și pot să le fac și din această poziție de manager al județului”, a spus Adrian Bibu.

Cât despre faptul că negocierile nu s-au îndreptat către el din cauza faptului că Astrid Fodor nu l-ar fi dorit la Primărie, Adrian Bibu are un răspuns elegant: ”În urma unei lupte electorale rămân tot felul de răni și e posibil ca doamna primar să fi fost deranjată de anumite lucruri. Până la urmă doamna Fodor e primarul Sibiului și eu sunt președintele PNL, iar atunci când ieși din ring trebuie să îți strângi mâna. Acum avem o relație corectă”