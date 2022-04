Forța Dreptei, cea mai nouă formațiune politică, s-a lansat și la Sibiu. Prezent a fost și președintele partidului, Ludovic Orban, care a ”introdus„ echipa de la nivel județean. Aceasta este condusă, cel puțin interimar, de Constantin Șovăială, fost membru marcant al PNL, care a ocupat funcții publice din partea partidului.

Forța Dreptei a luat naștere după ce Ludovic Orban a părăsit PNL-ul. Acesta a dorit să pună bazele unei noi formațiuni politice care să respecte, spune el, promisiunile făcute românilor, chiar din fosta poziție de membru PNL.

La nivel local, pentru moment cu organizație județeană, partidul pornește la drum în frunte cu Constantin Șovăială, fost membru al PNL. A fost ales deputat din partea acestui partid, a fost vicepreședinte al Consiliului Județean din partea PNL și a candidat la președinția partidului la nivel județean, cursă pe care a pierdut-o în fața Ralucăi Turcan.

La lansarea filialei sibiene, atât Constantin Șovăială, cât și Ludovic Orban au vorbit despre motivele care au dus la înființarea formațiunii.

”Este singurul partid care s-a născut ca o necesitate naturală, nu a fost făcut pentru a ciupi sau pentru a oferi un paravan sau funcții cuiva. Când noua conducere a PNL a trădat interesele oamenilor de dreapta, noi cei care am susținut dreapta ne-am delimitat de foștii colegi care au urcat în căruța lui Ciolacu. Nu mai era normal să rămânem într-un partid pesedizat, un PSD mai mic și mai slab”, a spus Constantin Șovăială.

Ludovic Orban, președintele noului partid, a luat decizia de a pleca din PNL ca urmare a acelorași nemulțumiri legate de respectarea promisiunilor și alianța cu PSD. ”Azi nu există nicio forță politică de centru dreapta care să fie un reprezentant autentic al gândirii de dreapta. România nu poate să avanseze sărind doar pe piciorul stâng. Am luat foarte greu decizia de a mă rupe de oamenii alături de care am muncit și am luptat peste 30 de ani, dar am luat decizia pentru că azi PNL este egal PSD și oricine ar mai vota cu PNL își risipește votul pentru că de fapt votează cu PSD. Am absoluta convingere că România are nevoie de un astfel de program politic”, a spus Ludovic Orban.

Conducere interimară

Deocamdată, Forța Dreptei este condusă la nivel județean de Constantin Șovăială, iar Ciprian Faraon, și el fost membru PNL, este secretarul partidului. Funcțiile sunt asigurate interimar, asta până când vor avea loc alegeri la nivelul partidului.

La acest moment sunt formate organizații în 17 județe ale țării, 4 filiale de sector și organizația diaspora. Până la 1 iunie conducerea Forței Dreptei își propune ca toate județele și sectoarele să aibă organizații, iar până la finalul anului minim jumătate dintre cele 3.300 de localități să aibă filiale ale partidului.