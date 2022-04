„Frizeri pe Sate” este proiectul demarat de Marian Liviu Toader, frizer cunoscut din Sibiu, prin care acesta dorește să aducă un plus de valoare societății, ajutând copiii din mediile defavorizate. Proiectul a început acum 2 ani pentru a servi două scopuri.

Primul dintre acestea a fost faptul că foarte multe persoane voiau să fie ucenic/ asistent la el pentru că este un frizer cunoscut și bun, neavând timp să se ocupe de fiecare în parte și să le explice tehnicile pe care el le folosește, a creat acest concept de Frizeri pe Sate. Cel de-al doilea scop a fost ajutarea comunității, făcând ceea ce știe mai bine, să tundă. Proiectul s-a demarat și cu ajutorul partenerilor Radu Betriu și Adrian Ionuț.

„Dorim să aducem un plus de valoare societății, eu am inițiat acest proiect acum doi ani, aveam foarte mulți ucenici la practică și m-am gândit că trebuie să fac ceva prin care să facem bine și pentru noi, dar și pentru cei din jur. Ușor, ușor proiectul a prins amploare. Am fost prin foarte multe comune din împrejurimi și am ajutat copiii care aveau nevoie de astfel de servicii, am fost în Ruja, Iacobeni, Orlat, la Centrul de Plasament Gulliver și multe altele. Copiii sunt foarte entuziasmați de idee, am încercat să și interacționăm cu ei, am jucat fotbal la final. Am avut și o serie de antreprenori care ne-au ajutat și am primit și suportul primăriei, care ne-a ajutat cu spațiul în care am tuns copiii, ne-au pus la dispoziție spațiul din școli. Nu am căutat niciodată promovare, noi avem de lucru, am făcut-o pentru noi și pentru copii, toată lumea poate aduce un aport de valoare societății” spune Liviu Toader, inițiatorul proiectului.

Astfel, primul proiect a fost să tundă copiii din Nochrich gratuit. În acest fel, Liviu a reușit să îmbine și nevoia ucenicilor de a învăța, dar și de a oferi ceva comunității. În momentul de față, Frizeri pe Sate are un grup activ de aproximativ 60 de frizeri de la toate saloanele din Sibiu, dar și frizeri independenți care vor să ajute. Ei au fost prin majoritatea satelor din împrejurime, dar și la centrele de plasament Gulliver și cel din Orlat. Au tuns sute de copii și persoane fără posibilități financiare, gratuit. Frizeri pe sate este un proiect prin care și frizerii se pot cunoaște între ei mai bine, își oferă sfaturi de business, discută despre parteneriate, iar copilașii se bucură de frizuri la modă, fiind un proiect de succes care ajută comunitatea și sprijină antreprenoriatul sibian.

Sibianul are în prezent propria afacere în Sibiu, Barbers Arena fiind locul unde acesta face minuni cu foarfeca.

„Frizeri pe Sate este proiectul nostru de suflet. Cu toată nebunia asta la care s-a ajuns în viața noastră, nu uităm să oferim, să fim umani, să interacționăm unii cu ceilalți și să ne înțelegem, astfel, astăzi am ajuns la Centrul de Plasament din Orlat, unde am tuns copilașii. Cuvintele sunt prea puține pentru a expira tot ceea ce simțim, acum, în momentele acestea, dar măcar pentru câteva ore, am fost împreună, ne-am luat gândul de la tot ce e în jurul nostru și am creat o atmosferă plăcută alături de copilași și colegii noștri” transmite inițiatorul pe pagina frizeriei.