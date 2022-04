Într-un moment în care toată lumea era blocată pe loc, un taximetrist din Sibiu a decis să se reprofileze și să-și deschidă propria afacere. Astfel, chiar la începutul pandemiei, cu mult curaj, a fondat „Rapid Clean”, o firmă care oferă servicii profesionale de curățenie, dezinfecție și deratizare. Datorită seriozității de care a dat dovadă, serviciile oferite de echipa lui Eugen au ajuns să fie printre cele mai căutate pe piață.

Eugen a fondat firma Rapid Clean în anul 2020. Pe atunci, cel mai căutat serviciu a fost cel de dezinfecție împotriva COVID-19. Apoi, vorba s-a dus repede și toată lumea a aflat că este serios din punct de vedere profesional, iar gama de servicii oferite s-a lărgit. Acum, echipa de la Rapid Clean oferă servicii de dezinfecție și deratizare, curățare hale și depozite, cosmetizare auto, curățenie la domiciliu, spălare de geamuri și vitrine, curățenie birouri, curățare canapele și colțare, spălare mochete cu un aspirator profesional și, nu în ultimul rând, tuns și întreținere gazon.

„Când a început pandemia am fost omul potrivit la locul potrivit, fiindcă exact atunci am început afacerea cu dezinfecția. Am pornit, mai întâi, cu prietenii, apoi am prins contracte atât cu persoane fizice, cât și cu persoane juridice. Totul a pornit de jos, de la curățenie în scări de bloc, la cosmetizări auto pentru cunoștințe. Așa am câștigat primii bani, mergând singur, fiindcă la început nu aveam angajați. Cu timpul, mi-am format o echipă și am câștigat diverse contracte la licitație, printre care le amintesc pe cele de la Evidența Persoanelor, Hidroelectrica și Banca Națională a României. Adevărul este că îmi place să fac curățenie”, spune Eugen, fondatorul Rapid Clean Sibiu.

Serviciile de curățenie sunt oferite doar în Sibiu, pe când cele de dezinsecție și dezinfecție și în alte orașe ale țării.

Unul dintre cele mai importante aspecte atunci când vine vorba despre curățenie este reprezentat de soluțiile folosite. Este imperios ca acestea să fie profesionale. În cazul Rapid Clean, totul este așa, fiind avizat, iar aparatura este una de ultimă generație.

„Primii bani câștigați i-am reinvestit în afacere. Am cumpărat aparatură profesională, am investit în soluțiile de curățare. Nu duceam nimic în casă, ca să pot investi, de exemplu, în aspiratoare. Modelul Kirby este unul dintre ele, pe care mi l-am dorit foarte mult, deoarece este un sistem performant de curățare și igienizare”, spune fondatorul Rapid Clean Sibiu.

Clienții care apelează la serviciile oferite de Rapid Clean Sibiu au parte de un mare avantaj, acela că echipa se poate deplasa la orice oră la locația indicată. Așa cum spune chiar Eugen, fondatorul afacerii sibiene, în multe locații, cum sunt restaurantele, mall-urile sau marile magazine, se pot efectua dezinfecții doar în timpul nopții.

Detalii despre serviciile oferite de Rapid Clean Sibiu găsiți și pe site-ul web https://rapid-clean.ro, dar și pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/rapidcleansibiu1.

Pe adresa de e-mail medconsultrapidclean@gmail.com, dar și la numărul de telefon +40 761 104 972 puteți cere informații referitoare la prețul serviciilor care se calculează în funcție de suprafața care trebuie curățată, dar și de alți factori importanți.