Cu ocazia Zilei Internaționale a Dansului, Tereza Dragomir, îndrăgita balerină de la Teatrul de Balet din Sibiu, a povestit pașii pe care i-a făcut pentru a ajunge balerină profesionistă.

Născută în București și, mai apoi, călătorind dintr-un capăt în altul al lumii pentru a se perfecționa, a știut de la bun început că visul ei este să devină balerină profesionistă. De la vârsta de 8 ani a început să lucreze pentru a-și atinge scopul.

„Povestea a început la 8 ani când am făcut pentru prima dată balet. Eu voiam să încep și mai din timp, dar mama zicea că e greu, cum mulți părinți spun. De foarte multă vreme eu am vrut să fiu profesionistă, știam că vreau să fac balet. Când aveam 11 ani am intrat la Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”, din București, dar a fost o perioadă foarte scurtă pentru că la 13 ani am plecat cu familia în Franța și de atunci nu am mai locuit în România”, spune Tereza.

Experiențe mai puțin plăcute pentru Tereza – „În Spania nu aveam spectacole, plăteam mai mult decât trebuia”

Pentru a ajunge balerină profesionistă, este nevoie de multă muncă și dedicare. Tereza Dragomir și-a dedicat cea mai mare parte din timp să învețe, ca acum să se poată numi balerină profesionistă.

„În Franța, am învățat la Toulouse, într-o școală privată. În același timp am făcut liceul și am dat bacalaureatul acolo. Era foarte greu să le fac pe amândouă, să merg și la liceu și să fac 25 de ore de balet pe săptămână. După am plecat în Suedia, la „Royal Swedish”, o școală destul de renumită unde am primit o educație foarte bună timp de un an de zile. După ce am terminat în Suedia, am ajuns în Barcelona, unde lucram ca și profesionistă, însă eu plăteam banii, nu primeam. Nu aveam spectacole, plăteam mai mult decât trebuia. Nu mi-a plăcut acolo și a trebuit să plec cât de repede s-a putut”, spune Tereza.

A ajuns din întâmplare la Teatrul de Balet din Sibiu

Plecată din 2014 în Franța, Tereza nu se gândea să se mai întoarcă în România, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. În perioada în care învăța în Spania, la compania „Ballet de Catalunya”, nemulțumită de experiența de acolo a trebuit să plece cât de repede s-a putut. Prin urmare, a început să aplice la mai multe companii printre care și la Teatrul de Balet de Sibiu, unde a fost acceptată.

„Am ajuns aproape din întâmplare la Sibiu pentru că eu nu credeam că o să mă mai întorc în România, nu era în plan, dar a fost o întâmplare foarte fericită. Am început să dau audiții să lucrez la companii ca și profesionistă și am intrat la Teatrul de Balet din Sibiu când aveam 19 ani. Mă bucur că pot să fiu și în țara mea. Pot să spun că Sibiul a devenit casa mea”, spune Tereza.

Momente dificile în pandemie – „M-am gândit și nu numai o dată să renunț”

Perioada pandemiei a determinat-o pe Tereza să își pună mai multe întrebări referitoare la cariera pe care a ales-o. Lipsa spectacolelor a dus la pierderea inspirației și, mai ales, a motivației. Însă, Teatrul de Balet Sibiu a susținut tot timpul echipa, în carantină propunându-le diverse proiecte care să îi țină motivați. După pandemie, Tereza crede că este mai puternică și că a reușit să ajungă la concluzia că indiferent cât e de greu, dacă nu dansează, nu există.

„M-am gândit și nu numai o dată să renunț, dar de când a început pandemia a fost o fază mai neagră pentru toți artiștii care ne chinuiam să ne menținem în formă, să facem exerciții în fiecare dimineață și când nu aveam spectacole deloc am ajuns într-un moment în care mă întrebam eu pentru ce mă chinui, pentru ce fac abdomene. A fost o pierdere de inspirație. Este adevărat că suntem atleți, dar cel puțin eu fac sport pentru artă. Dacă nu era partea cu arta, sportul nu mă interesa și când arta a dispărut, a dispărut și motivul pentru care noi eram acolo. Până la urmă cred că am scos la capăt, și acum suntem mai puternici”, povestește Tereza.

Primul spectacol în Sibiu – „Încă mai am poantele de atunci, am scris «Lacul lebedelor 2020» pe ele”

Primul spectacol în care Tereza a participat ca balerină profesionistă, a fost la Sibiu, la Centrul Cultural Ion Besoiu. O perioadă stresantă, dar mai ales frumoasă în care Tereza a realizat că tot eforul pe care îl depune zilnnic merită din plin.

„Primul spectacol a fost „Lacul lebedelor”, la Centrul Cultural „Ion Besoiu”. A fost prima experiență ca balerină profesionistă. A fost foarte mult stres, dar când s-a lăsat cortina eram foarte fericită, eram în al nouălea cer. Încă mai am poantele de atunci, am scris „Lacul lebedelor 2020″ pe ele”, povestește balerina.

Repertoriul Terezei Dragomir include: „Lacul lebedelor”, „Amurg”, „In numele bucuriei”, „The 4 seasons”, „Boléro” and „Straussiana”.

Biletele pentru toate spectacolele Teatrului de Balet Sibiu pot fi cumpărate de la sediul administrativ al instituției, aflată Parcul Tineretului, nr. 1, Sibiu, cât și online de pe site-ul sibiuballet.ro/bilete sau de pe site-ul kompostor.ro.