Sensul giratoriu de pe Calea Cisnădiei, cel care a fost construit nu pe mijlocul drumului, ci lângă, devine viral. Și din cauza locației, dar și a faptului că Dan Negru a scris despre el pe pagina sa de Facebook.

”Au făcut un sens giratoriu dezaxat la Sibiu. Nu au nimerit sa-l facă pe sosea, l-au făcut lângă…

Eu încă nu cred că am decăzut atât de mult încât să devenim toți niște idioți.

Încă mai cred că unii, alții vor să părem idioți . Cu spaima mori, cu încrederea trăiești. Ne-a dispărut încrederea in noi văzând că tot ce facem se prăbușește…

Sunt la vreo 50 de km de Sarmisegetusa.

Cum au reușit cei de atunci, acu’ 2000 de ani , fără diplome de ingineri, să facă drumuri durabile și cum nu-s capabili ăștia, cu masterate, să facă un sens giratoriu sau drumuri?

Dacă am decăzut atât trebuie să ne întoarcem la cele vechi.

Va fi un progres!” este postarea omului de televiziune.

După câteva ore de la ”deschidere” circulația în sensul giratoriu a fost oprită de polițiști până când constructorul va remedia problema.