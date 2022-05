Capitala Chinei, se confruntă cu un focar de coronavirus. Autoritățile din Beijing au înăsprit duminică restricţiile asociate COVID-19, în timp ce oraşul Shanghai a permis ieşirea din izolare a unora dintre cei 25 de milioane de locuitori ai săi după o nouă zi, cea de-a doua, cu zero cazuri de infectare în afara zonelor de carantină, informează Reuters, citat de Digi24.

Focarul din Shanghai, care a debutat în martie, a fost cel mai acut din China după primele luni ale pandemiei, în 2020. Sute de mii de persoane au fost infectate, iar oraşul a interzis locuitorilor să iasă din case, măsurile restrictive stârnind furia publică. Acest focar din cel mai populat oraş din China şi riscul de răspândire în Beijing pun la grea încercare politica zero-COVID-19 a guvernului chinez într-un an în care se preconizează că Xi Jinping îşi va asigura, într-o reuşită fără precedent, al treilea mandat ca preşedinte.

Beijing, cu zeci de noi cazuri zilnice de infectare într-un focar aflat deja în cea de-a zecea zi, nu a intrat în lockdown. Peste 300 de cazuri transmise la nivel local au fost înregistrate din 22 aprilie.

Duminică, însă, capitala a înăsprit regulile de distanţare socială şi a lansat o nouă rundă de testare în masă în cel mai populat şi mai afectat district al său.

Săptămâna trecută, oraşul cu 22 de milioane de locuitori a organizat o testare în masă în majoritatea celor 16 districte, a suspendat activităţile în toate sălile de divertisment şi a interzis servirea mesei în restaurante.

„Impactul tuturor acestor lucruri asupra noastră este prea mare – 20.000 de yuani (3.000 de dolari americani) s-au dus într-o zi, pur şi simplu”, a declarat Jia, manager la un popular restaurant specializat în burgeri din estul Beijingului. „Şi şeful nostru este îngrijorat din cauza asta”, a spus Jia, citat de Agerpres. „Avem trei filiale în Shanghai. Toate au fost închise şi au pierdut bani timp de o lună. Iar acum, asta”, a adăugat managerul.

Parcul tematic Universal Studios Beijing a fost închis duminică, în timp ce în cea mai vizitată zonă a Marelui Zid Chinezesc, Badaling, vizitatorilor li s-a cerut să prezinte dovada unui test COVID-19 negativ înainte de a li se permite accesul.

Districtul Chaoyang, cu cea mai mare rată de infectare în cadrul focarului din Beijing, a lansat o rundă suplimentară de testare în masă, lucrătorii sanitari efectuând vizite din uşă în uşă pentru a le reaminti locuitorilor să se testeze.

Furie la Shanghai

Lockdown-ul impus în Shanghai de la începutul lunii aprilie a afectat viaţa de zi cu zi a locuitorilor, care au început să-şi facă griji cu privire la procurarea hranei şi la riscul de a fi duşi în centre de carantină aglomerate în cazul în care contractează virusul.

Măsurile extreme luate pentru izolarea ansamblurilor rezidenţiale, inclusiv ridicarea unor garduri la intrarea în clădiri, au stârnit furia locuitorilor.

Unii dintre locuitori au apelat la reţelele sociale pentru a-şi exprima nemulţumirile, alţii au bătut în oale şi tigăi la ferestre sau i-au agresat pe lucrătorii sanitari.

Cântecul „Do You Hear the People Sing?” din musicalul „Les Miserables” a devenit un imn popular de protest. Sâmbătă, o înregistrare video distribuită online ce prezenta o orchestră chineză care interpreta această melodie, cu muzicienii cântând din casele lor, a devenit virală, fiind distribuită de aproape 19.000 de ori înainte de a fi blocată, notează Reuters.

Duminică, în timp ce o mare parte din oraş se afla în lockdown, autorităţile din Shanghai au anunţat că în unele zone restricţiile vor fi relaxate după ce oraşul a reuşit să ţină sub control riscul de transmitere la nivel comunitar a COVID-19, exceptând cazurile din centrele de carantină.

Şase dintre cele 16 districte ale oraşului au obţinut statutul de zero-COVID-19, însemnând că trei zile consecutive nu au fost consemnate noi creşteri ale numărului de cazuri zilnice, a declarat un înalt oficial guvernamental al oraşului, Gu Honghui, într-o conferinţă online.

Transportul public va fi reluat în cinci districte. Locuitorii nu pot părăsi, însă, aceste districte, a indicat un reprezentant din sistemul sanitar într-o conferinţă de presă. Postările pe reţelele sociale au arătat străzile din Fengxian, unul dintre cele şase districte cu statut zero-COVID-19, pline de pietoni, scutere şi biciclete. Reuters a precizat că nu a putut verifica în mod independent aceste imagini video.

Însă, în pofida unei scăderi a contagierilor, Shanghai va lansa o nouă rundă în cadrul programului de testare în masă la nivel de oraş, de duminică până pe 7 mai.

Excluzând cazurile importate care sosesc din afara continentului, China a raportat sâmbătă 8.256 de noi contagieri locale, în scădere comparativ cu cifra de 10.703 anunţată în ziua precedentă. În Beijing au fost consemnate 59 dintre cazurile de infectare, în timp ce Shanghai a înregistrat 7.872 de cazuri noi, în acest oraş fiind raportate toate cele 38 de decese asociate COVID-19 anunţate sâmbătă de China.