Eugen Iordănescu, directorul general al Camerei de Comerț Sibiu se află în continuare sub control judiciar. Măsura i-a fost impusă din luna decembrie, după descinderile procurorilor într-un dosar de corupție care îl vizează. De atunci, Iordănescu a mai făcut o contestație împotriva măsurii, la Curtea de Apel Alba, dar și acolo fusese menținută.

În data de 7 februarie expirase măsura de control judiciar impusă în primă fază. Judecătorii au prelungit-o însă cu două luni. La expirarea noului termen, decizia a fost aceeași- de prelungire. Eugen Iordănescu a contestat-o însă.

CITEȘTE ȘI: Perchezițiile de la Camera de Comerț – Iordănescu, suspectat că s-a folosit în scopuri personale de peste un milion lei din conturile CCIA Sibiu

Magistrații au decis să mențină hotărârea procurorilor. ”Respinge plângerea formulată de petentul-inculpat I.E. împotriva Ordonanţei procurorului din data de 7 aprilie 2022, emisă în dosarul nr. 398/P/2021 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, pe care o menţine. În baza art. 275 alin. 2 Cpp obligă petentul-inculpat la plata sumei de 400 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţa Camerei de Consiliu”, a fost soluția dată de judecători.

CITEȘTE ȘI: Trafic de influență la Aeroportul Sibiu – Iordănescu suspectat că a încercat să falsifice concursul pentru postul de director comercial

Acest lucru înseamnă că Eugen Iordănescu se află tot sub control judiciar și trebuie să respecte anumite restricții: nu are voie să ia legătura cu celelalte părți din dosar, nu are voie să părăsească țara și nu are voie să aibă niciun fel de legătură cu activitatea Camerei de Comerț Sibiu.

Legat de acest ultim aspect, la nivelul conducerii Camerei de Comerț s-a discutat despre posibilitatea rezilierii contractului de management încheiat cu Iordănescu. Acest lucru ar costa Camera peste 100.000 de euro. CITEȘTE AICI DETALII DESPRE ACEASTĂ POSIBILITATE