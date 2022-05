Wikipedia a renunțat la donațiile crypto, după mai bine de opt ani în care Wikimedia Foundaționa le oferea doritorilor posibilitatea de a contribui la susținerea site-ului cu Bitcoin, Bitcoin Cash sau Ethereum.

Decizia vine ca urmare a unei dezbateri de trei luni destul de înfocate între membrii comuniății pe tema avantajelor și a dezavantajelor criptomonedelor.

Această discuție antrenată de 400 de membri a fost însoțită și de un sondaj de opinie administrat de Wikimedia. În cadrul acestui poll, mai mult de 70% dintre participanți au precizat să doresc eliminarea donațiilor în regim crypto. Prin urmare, fundația a postat vestea pe Twitter, anunțând închiderea platformei BitPay și exprimându-și dorința de a ține cont de feedback-ul și sugestiile utilizatorilor, relatează zonait.ro

Wikimedia Foundation a decis să oprească accpetarea directă a donațiilor sub forma criptomonedelor[…]Am luat această decizie în urma răspunsurilor recente ale comunităților de voluntari și donatori. De aceea, ne vom închite contul de Bitpay, fapt care ne va suspenda definitiv posibilitatea de a accepta donații de criptomonede.

Vom continua să investigăm situația și apreciem implicarea comunităților Wikimedia în această problemă complexă. Vom fi flexibili și vom acorda atenție nevoilor voluntarilor și donatorilor. Mulțumim din nou tuturor celor care au oferit feedback important în legătură cu acest subiect din ce în ce mai complex și mai volatil.

Fundația a început în 2014 să accepte donații în Bitcoin. La vremea aceea, s-a mers pe ideea că implementarea variantei de a plăti prin Bitcoin va face din actul de a contribui la susținerea Wikimedia Foundation un proces „cât mai simplu și inclusiv cu putință”. Asta nu este chiar departe de adevăr, pentru că se știe de multă vreme că Wikipedia a pus accentul pe transformarea sa într-o platformă globală, open source, care este disponibilă în momentul de față în 326 de limbi.

Wikipedia chiar n-avea nevoie de crypto

Tot pe atunci, fundația începuse să lucreze cu cei de la Coinbase în vederea implementării acestui sistem de donații către Wikipedia, ca mai apoi să facă trecerea la BitPay, o metodă mai eficientă prin care se puteau accepta mai multe tipuri de criptomonede. A fost un efort nobil, dar departe de a avea tracțiune. În 2021, Wikimedia Foundation nu primise astfel de donații decât de la vreoi 347 de utilizatori. Conform unui studiu realizat de Julia Brungs din cadrul fundației, donațiile prin crypto au reprezentat doar 0.08% din câștigurile de anul trecut, în condițiile în care se precizează că fundația nu a stocat niciodată criptomonede.

Într-un fel, it was bound to happen. Nebunia asta crypto nu este neapărat cel mai stabil lucru, iar ca un utilizator de Wikipedia înrăit, nici măcar nu m-am obosit să cercetez și alte metode de plată în afară de tradiționalii euro și dolari. Iar statisticile dovedesc incertitudinea aceasta cu privire la sistemele bazate pe Bitcoin, Ethereum și toate cele. Până și Wikimedia afirmă că, imediat ce donațiile în crypto au fost încasate, ele au fost convertite zilnic în monedă fiduciară, cum ar fi dolarul american.