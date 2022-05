Proiectul de amenajare a malurilor Cibinului a iscat discuții între reprezentanții Primăriei și președintele Ordinului Arhitecților din România, Alexandru Găvozdea, care este sibian. Cela două părți au schimbat replici prin intermediul internetului, ultima fiind o postare lungă pe pagina de Facebook a Primăriei. Arhitectul dă replica și spune că nu s-a procedat tocmai corect.

În urmă cu o săptămână, Alexandru Găvozdea a declarat că lucrările pentru pistele de biciclete, cel puțin pe o porțiune, afectează malurile râului și s-a putea corecta anumite deficiențe de proiectare tocmai pentru a se păstra mediul natural al zonei.

Reprezentanții Primărie au reacționat rapid printr-o postare pe pagina de Facebook și au contraatacat declarațiile arhitectului. Postarea făcea referire la faptul că propunerile acestuia ar fi trebuit făcute în perioada de consultare publică și indirect se făcea referire la faptul că un alt proiect al arhitectului, cel al clădirii care se dorește a se construi pe strada Xenopol ar fi la baza nemulțumirilor. Acest proiect se află încă în discuții după ce a fost retras de la votul consilierilor locali.

”Asta a fost decizia dânșilor”

Alexandru Găvozdea spune că nu a acuzat pe nimeni de nimic, ci doar a semnalat niște lucruri care nu sunt în regulă. ”eu nu am acuzat Primăria de nimic, nu m-am certat cu ei, nu am continuat vreun război. Nu am avut niciun fel de conflict, există și păreri diferite pe același subiect. Dacă dânșii au hotărât ca acesta să fie modul de reacție, este dreptul lor, dar mi se pare trist ca o administrație să facă din acest punct de vedere un atac la persoană”

Arhitectul se referă la faptul că la finalul postării de pe Facebook, se menționa despre proiectul clădirii de birouri care se dorește a se construi pe strada Xenopol., despre care au fost o serie de discuții asupra oportunității și care a fost retras de pe masa consilierilor locali.

”Înțelegem faptul că orice proiect, indiferent dacă este demarat de o administrație locală sau de mediul privat, este perfectibil, un exemplu în acest sens fiind și documentația urbanistică elaborată pentru ridicarea unei noi clădiri pe strada A.D. Xenopol, din centrul istoric al Sibiului, care a generat numeroase discuții în spațiul public, deși anvergura acestui proiect este mult mai mică decât amenajarea malurilor Cibin, și pe care dl arhitect Găvozdea îl susține în mod categoric, contrar opiniilor multor cetățeni și specialiști”, este paragraful care de fapt pare că este mărul discordiei.

Despre asta arhitectul Găvozdea spune că ”să faci aluzie că cineva spune ceva contra unui proiect pentru că nu i se aprobă un altul, nu este în regulă. Celălalt proiect este încă în discuții, vom vedea care va fi decizia finală și ce e de făcut de acolo înainte. În niciun caz nu pot să fac o corelare între cele două proiecte”

”Oricui îi pasă e dator să spună ceva”

Alexandru Găvozdea a fost ”certat„ în postarea Primăriei despre faptul că nu și-a spus punctul de vedere în perioada consultării publice asupra proiectului, atunci când oricine ar fi putut aduce îmbunătățiri și propuneri putea să o facă. Sibianul spune că publicitatea pentru un astfel de demers nu este făcută pentru a ajunge informația la oricine, astfel că e ușor să nu o afli.

”Publicitatea este făcută cât se poate de superficial și de puțin informativ. Se dă un anunț într0un ziar, cine mai are timp să citească ziar tipărit, informația nu ajunge nicăieri. Eu de exemplu nici nu am știut de consultarea publică, și chiar dacă aș fi știut, e posibil ca în acel moment, ocupat fiind cu altele, să nu îmi fi putut exprima opinia. Asta nu exclude dreptul nimănui de a-și spune părerea, chiar dacă acea perioadă de dezbateri s-a încheiat. Oricui îi pasă de oraș ar trebui să spună când ceva nu este bine. Nu există limitarea dreptului la opinie. Și dacă cineva semnalează ceva în neregulă, proiectul se poate opri. Știu că este un proiect pe fonduri europene, cu foarte mulți bani, și ar fi greu. Dar ar trebui avut în vedere ca lucrurile să fie bine făcute, iar proiectul, chiar început, ar putea fi regândit în scopul acesta. Dacă e început nu înseamnă că trebuie mers înainte cu greșeala făcută”, spune Alexandru Găvozdea.