Doi plutonieri de la ISU Sibiu vor pleca în Portugalia, la Lisabona pentru participarea la Jocurile Mondiale de Pompieri.

”Suntem mândri să anunțăm că în acest an, colegii noștri, plt. adj. Narița George Vodiu și plt. adj. Tănase Garbiel vor participa la una dintre cele mai provocatoare competiții de profil – Jocurile Mondiale de pompieri. În acest an, ajungând la cea de-a 14 ediție, competiția se desfășoară la Lisabona, în Portugalia unde sunt găzduiți pompieri din întreaga lume. Dorința de a face performanță i-a determinat pe cei doi să se antreneze intens, iar premiile câștigate de-a lungul anilor la competițiile europene și campionatele naționale, i-au motivat ca în acest an, pentru prima dată, să se înscrie la Jocurile Mondiale de Pompieri.” este mesajul ISU Sibiu postat pe Facebook.