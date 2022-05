Salvamontiştii sibieni şi-au achiziţionat un vehicul de teren şi urmează să îşi cumpere o autoutilitară 4×4, un defibrilator şi un monitor funcţii vitale ultra uşor, valoarea totală a investiţiilor ridicându-se la 401.000 lei, a anunţat Consiliul Judeţean (CJ) Sibiu, printr-un anunţ publicat pe pagina de socializare.

„Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu şi-a mărit flota de utilaje pentru intervenţii specifice de salvare in teren variat, cu un UTV. Acesta este complet echipat: pe timp de vară cu 2 rânduri de anvelope, iar pe timp de iarnă cu kit de şenile. Investiţia a fost de 134.200 lei, fiind inclusă în planul de investiţii finanţat de Consiliul Judeţean Sibiu.De asemenea, SPJ Salvamont Sibiu va achiziţiona in acest an o autoutilitară 4×4, un defibrilator şi un monitor funcţii vitale ultra uşor, valoarea totală a investiţiilor ridicându-se la 401.000 lei”, au precizat cei de la CJ Sibiu.

Salvamontiştii sibieni sunt prezenţi în staţiunea Păltiniş din Munţii Cindrel şi în zona turistică Bâlea Lac din Munţii Făgăraşului.