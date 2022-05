„Masturbatorii” au apărut în Sibiu ca ciupercile după ploaie. Un nou individ a fost surprins când își satisfăcea nevoile sexuale în public, ziua în amiaza mare. De această dată, întâmplarea a avut loc în cartierul Vasile Aaron, într-o zonă intens circulată.

În cursul zilei de luni, individul care săptămâna trecută a fost filmat în timp ce se masturba în parcul Sub Arini din municipiul Sibiu a fost prins în flagrant de polițiștii de la Investigații Criminale. În aceeași zi însă, un alt individ a fost fotografiat în timp ce își satisfăcea nevoile sexuale în public.

De această dată, onanistul în cauză se afla în cartierul Vasile Aaron, pe strada Semaforului, într-o zonă intens circulată. Individul nu a fost deloc rușinat de privirile persoanelor care treceau pe lângă el și nici nu s-a ascuns. El s-a așezat pe scările care fac legătura cu strada Muncel, și-a dat pantalonii jos și, de parcă nimeni nu era în jurul lui, a început să se masturbeze. Totul s-a petrecut luni, în jurul orei 16:30.

Un tânăr care trecea cu mașina în zonă l-a observat și a rămas oripilat. Aceasta a povestit, pentru Ora de Sibiu, că pe lângă individ treceau inclusiv fetițe minore. Acesta a coborât din mașină și l-a luat la întrebări, moment în care onanistul a plecat către stația de autobuz. „Eram paralel cu el, stăteam în coloana de mașini și l-am observat lângă scări că mișca din mână repede. Când m-am uitat mai bine, era cu pantalonii jos și stătea în genunchi. Pe scări urca o femeie parcă, din dreapta lui veneau alte două fete și el se uita după ele și continua. M-am întors în giratoriu și am parcat lângă el. Când am ieșit din mașină, el s-a oprit și apoi s-a ridicat. Atunci când am ajuns lângă el, urca o femeie cu nepoțica sa. Consider că este un mare pericol și trebuie luate măsuri urgent”, a precizat cititorul care a sesizat și poliția locală.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, individul este un „client” mai vechi al Poliției Locale. Acesta a mai fost prins masturbându-se, însă principala lui „activitate” de stradă este cerșetoria. Omul își face veacul îndeosebi în zona Gării din Sibiu.