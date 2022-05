Presiunea trebuie să se intensifice, pentru ca Rusia să înceteze invazia și să pună capăt agresiunii, iar crimele de război comise ruși trebuie anchetate minuțios și pedepsite de justiția internațională, spune președintele Klaus Iohannis, după discuțiile cu omologul german, Frank-Walter Steinmeier.

„Discuțiile de astăzi s-au concentrat pe situația gravă de securitate generată de războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei, precum și pe combaterea efectelor sale multiple. Astfel, am reconfirmat sprijinul deplin pe care România îl acordă tuturor refugiaților din Ucraina care vin în țara noastră, prin măsuri concrete, inclusiv prin operaționalizarea centrului logistic umanitar de la Suceava. Este crucial ca sprijinul Uniunii Europene și al statelor membre să continue, atât pentru Ucraina, cât și pentru refugiații ucraineni. Am prezentat totodată măsurile luate de România pentru a sprijini economia Ucrainei, greu încercată de război, prin facilitarea tranzitului, prin țara noastră, al mărfurilor ucrainene, inclusiv al produselor alimentare, către piețe terțe”, spune Klaus Iohannis.

El precizează că a abordat, de asemenea, necesitatea adoptării de noi sancțiuni pentru Rusia și a continuării demersurilor de izolare a acesteia pe plan internațional.

„Presiunea trebuie să se intensifice, pentru ca Rusia să înceteze invazia și să pună capăt agresiunii. În egală măsură, toate crimele de război comise de trupele ruse trebuie anchetate minuțios și pedepsite de justiția internațională, iar România va sprijini acest proces. Am discutat astăzi și despre dificultățile majore cu care se confruntă Republica Moldova în contextul războiului din Ucraina. Este necesară mobilizarea de sprijin consistent pentru Chișinău, iar România și Germania au aceeași abordare, suntem alături de Republica Moldova și România contează pe sprijinul Germaniei în demersul de organizare, aici, la București, a celei de-a doua Conferințe a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova. Am reiterat, și cu prilejul întâlnirii de astăzi, faptul că România sprijină pe deplin integrarea Republicii Moldova, a Ucrainei și a Georgiei în Uniunea Europeană”, adaugă șeful statului român.

De asemenea, Iohannis pledează pentru aprofundarea cooperării cu Germania, inclusiv în pregătirea Summitului NATO de la Madrid, unde urmează să fie luate decizii importante pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare, mai ales pe Flancul Estic.

„Am mulțumit, totodată, Președintelui Steinmeier pentru participarea Germaniei la asigurarea poliției aeriene întărite pentru România. În egală măsură, am reiterat aşteptările legitime ale ţării noastre privind aderarea la spațiul Schengen, exprimând încrederea că vom putea conta pe sprijinul Germaniei pentru identificarea, în cel mai scurt timp, a unei soluţii. Am discutat cu Președintele Steinmeier și situația economică la nivel european, în special din perspectiva impactului conflictului din Ucraina. Uniunea va trebui să valorifice toate mecanismele de care dispune pentru a reduce acest impact și a-și consolida reziliența economică. În acest context, am abordat și tema securității energetice, cu accent pe implementarea deciziilor Uniunii de eliminare a dependențelor energetice de Federația Rusă. Am evidențiat faptul că România dorește să își asume un rol activ în atingerea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene privind diversificarea aprovizionării cu gaze naturale. Este necesară optimizarea infrastructurii și creșterea capacităților europene de producție energetică, precum și asigurarea rezilienței energetice pe termen lung, inclusiv printr-o tranziție verde sustenabilă din punct de vedere socio-economic”, conchide Iohannis, după consultările cu președintele Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier.