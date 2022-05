Iulia, femeia care s-a aruncat de pe acoperișul unui bloc din Timișoara, urma să se recăsătorească cu tatăl copiilor ei de care divorțase în urma cu multă vreme. Oamenii care locuiesc în zona au declarat faptul că femeia a mai fost văzută pe acoperișul blocului.

Blocul de pe care a ales să se arunce a fost ales total întamplator, avea acces cu geam pe acoperiș și vecinii susțin că ea a fost văzută cu câteva zile în urmă pe acoperiș. Astfel apropiații cred că tragedia a fost pregătită.

Fata a avut o relație după divorț, dar nimeni nu îl știe pe barbatul respectiv, vecinii sau apropiații nu l-au văzut niciodată.

Prietena cea mai bună a explicat ce simțea Iuliana

Prietena ei cea mai buna susține că Iulia nu era în depresie. Fata avea o relație cu tatăl copiilor de la 15 ani. Ea nu a vrut să divorțeze, însă bărbatul a înaintat divorțul în 2020.

Iuliana terminase psihologia și lucra ca agent imobiliar, iar de o lună locuia cu mama ei, scrie renasterea.ro

Primele rezultate ale necropsiei

Au venit primele rezultate ale necropsiei în cazul mamei de la Timişoara care s-a aruncat de pe terasa blocului împreună cu cei doi copii. Rezultatele arată că este vorba despre o moarte deosebit de violentă.

Locatar: ”Eram aici la mașină, luam niște obiecte personale din mașină și a strigat o femeie la mine – sună la poliție că sunt trei oameni aici pe jos. N-am mai stat pe gânduri, am făcut zece pași de aici până în fața blocului, am văzut că oamenii nu se mișcă și am sunat la 112. Nu mai mișcau, erau inconștienți”

Ducea copiii la grădiniță, dar s-a întors din drum ca să se sinucidă În scurt timp, anchetatorii au refăcut filmul teribil al dimineții. Femeia își luase cei doi copii să îi ducă la grădiniță. Inexplicabil, s-a întors din drum și a parcat în fața blocului cu zece etaje. A lăsat în mașină toate bunurile de valoare, apoi a convins o femeie să o lase să intre în bloc. Tatăl celor doi copii de 3 şi 6 ani se află în Austria, unde plecase la muncă. Urma să se recăsătorească cu mama copiilor săi, actele fiind depuse la Primăria Timişoara în data de 19 aprilie.