Zeci de persoane au murit într-un accident în regiunea Rivne, din Ucraina după ce un TIR cu carburanți a explodat. În acest eveniment rutier a mai fost implicat un autobuz și un microbuz, unde au murit 26 de persoane.

Autobuzul se îndrepta spre Polonia, a precizat ministerul pe Facebook.

Acesta nu a spus, însă, dacă autobuzul transporta persoane care fugeau din cauza conflictului din Ucraina în urma invaziei Rusiei, anunță Reuters, relatează Mediafax.

Printre morții în urma coliziunii de marți se numără 24 de pasageri și șoferii atât al autobuzului, cât și al microbuzului. Alte 12 persoane au fost rănite, inclusiv șoferul TIR-ului.

