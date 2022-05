În cadrul evenimentului organizat de compania Continental în care au fost prezentate diverse particularități ce țin de învățământul profesional dual, primarul Astrid Fodor a anunțat că se vor realiza două campusuri tehnologice, în Sibiu.

Prin viitoarele proiecte se urmărește transformarea Colegiului Tehnic Energetic și a Liceului Tehnologic Independența din Sibiu, în campusuri tehnologice modernizate.

„În ultimii ani ne-am concentrat foarte mult pe aceste unități de învățământ, în special pe Liceul Tehnologic Independența și continuăm acum și cu Colegiul Tehnic Energetic, mai ales că acolo va fi o clasă Continental. Ne-am propus să depunem două proiecte în cadrul planului național de reziliență și PNRR pentru a transforma aceste unități de învățământ în campusuri tehnologice. Sunt sigură că vom primi finanțare, doar trebuie să avem răbdare și toate problemele din punctul acesta de vedere se vor rezolva”, spune primarul sibiului, Astrid Fodor.

„Sumele investite în Liceul Tehnologic Independența până în anul 2021 sunt de aproximativ 2.000.000 de lei. În prezent, modernizarea Liceului Independența se află în derulare și are valoare de 5.474.000 de lei. Pe viitor, se va semna și contractul de proiectare pentru transformarea Colegiului Energetic. Un astfel de contract valoarează 295.224 de lei”, spune Simona Pop, directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu.

„Încă din anul 2017 am investit în Liceul Tehnic Independența sume corespunzătoare și am început cu atelierul pentru sistemul de învățământ profesional care a devenit și sistemul de învățământ profesional dual. Din 2017 până în 2021, suma investită doar pentru Liceul Tehnic Independența este de apoape 2.000.000 de lei. La finalul anului 2021, am primit invitația la Liceul Tehnologic Independența pentru a prezenta ce are de gând Primăria Municipiului Sibiu cu dezvoltarea învățământului dual și a infrastructurii Liceului Independența. Intenția noastră de a asigura o sumă corespunzătoare pentru proiectul de dezvoltare a infrastructurii învățământului profesional și în noua instituție a Colegiului Energetic”, a detaliat Simona Pop, directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu.

Modernizarea Colegiului Tehnic Energetic include nu doar dotarea atelierelor și a sălilor de clasă, cât și modernizarea întregului imobil, incluzând căminul și demolarea sau reconstruirea clădirii centralei de cartier.