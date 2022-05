Lucrările la Parcul Tilișca ar trebui să fie finalizate în luna august a acestui an. Deși primele camioane au intrat pe șantier în iulie 2021, amenajarea este departe de final. Până acum s-a reușit stabilizarea amplasamentului, mai exact a fostei gropi de gunoi pe care se va ”înălța” parcul.

VEZI AICI IMAGINI DE LA ÎNCEPUTUL LUCRĂRILOR

Deschiderea Parcului Tilișca este așteptată de toți sibienii, pentru că va însemna o oază de verdeață în plus față de vechiul Parc Sub Arini. Dar, după cum arată lucrurile acum, amenajarea nu pare că se poate finaliza până în luna august, când constructorul are termenul final, stabilit prin contract.

”Ordinul de începere a lucrărilor de amenajare a parcului Tilișca a fost emis în 30 iunie 2021. Până în prezent s-a lucrat la stabilizarea amplasamentului pe care va fi amenajat parcul, cea mai complexă etapă a lucrărilor, această parte fiind finalizată în proporție de 70%. De asemenea, a fost finalizată partea de stabilizare și sistematizare a străzii Preot Bacca, inclusă în acest proiect, precum și relocarea unei conducte importante de alimentare cu apă potabilă. În paralel, în prezent se lucrează și la partea de rețele și sistematizare a parcului”, spune Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Problemele apărute la terasament au încetinit lucrările, au anulat două puncte de belvedere și au suplimentat bugetul cu 400.000 de euro. Chiar și așa, constructorul pare încrezător că va putea respecta termenul de finalizare.

”Conform contractului, termenul de finalizare este 30 august 2022. În ciuda lucrărilor suplimentare apărute în timpul execuției necesare pentru stabilizarea versantului nord al parcului, până în acest moment constructorul nu ne-a notificat în vederea extinderii perioadei de execuție și ne-a asigurat că are capacitatea logistică de a realiza acest obiectiv în termen”, spune Mirela Gligore.

Dotările noului parc vor consta în:

-Spațiu verde amenajat cu iarbă, arbori, arbuști și flori în suprafață de 56.000 metri pătrați

-Un labirint realizat din verdeață, cu zone de relaxare

-Alei pietonale și alei “verzi”

-Piste pentru biciclete

-Un teren de minigolf

-Un teren de sport multifuncțional pe care se va putea juca baschet, tenis și minifotbal

-O zonă de fitness în aer liber

-Un loc de joacă pentru copiii cu vârsta între 8 și 15 ani

-O mini-tiroliană

-O fântână arteziană în zona centrală a parcului

-Mobilier urban