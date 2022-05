Paul Porr, președintele FDGR are un ghimpe se pare împotriva primarului Sibiului, Astrid Fodor. Întrebat de cu totul alt subiect, s-a dezlănțuit cu afirmațiile la adresa edilului despre care spune că nu mai comunică, că ”s-a născut primăriță” și că ”a folosit FDGR-ul doar pentru campaniile electorale”. Astrid Fodor i-a dat replica însă, cu mult mai mult calm.

Paul Porr a fost contactat de Ora de Sibiu pentru a infirma sau confirma o posibilă candidatură a arhitectului Alexandru Găvozdea pentru funcția de primar al Sibiului.

De aici și până la o ”dezlănțuire de forțe” nu a fost nici măcar un pas.

”În interiorul FDGR nu se discută nimic din cauză că Fodor nu discută nici cu propria fracțiune din consiliul local. Întrebați-o pe ea, că a folosit FDGR-ul ca pe un balast în campania electorală, că altfel e greu să intri ca independent. Cu mine nu s-a discutat deloc. Poate știe Zeno Pinter (n.r. liderul FDGR din CL și fost președinte al FDGR), dar mi-a zis că nici lui nu-i răspunde la telefon”, și-a început Paul Porr discursul.

Și a continuat: ”Doamna Fodor le știe pe toate, mai ales după nu știu câte mandate, e primăriță înnăscută, s-a născut primăriță. Nu știu cine candidează sau ar fi bun pentru asta, da ea nu mai candidează. I-a ajuns și ei, ne-a ajuns și nouă. La ultimele alegeri a fost dorința ei expresă să mai candideze și atunci era penibil să mai vină FDGR cu un alt candidat, era penibil pentru toată lumea. Dar să nu scrieți asta, eu nu vreau un război cu doamna Fodor, puteți spune doar că nu comunică”, a încheiat Paul Porr.

”Eu comunic cu plăcere cu oricine„

Astrid Fodor i-a dat replica lui Paul Porr, invitându-l la discuții. ”Mă surprinde să aud lucrul acesta. Cine are o problemă cu lipsa mea de comunicare ar fi bine să mi-o spună mie, direct. Eu comunic cu plăcere cu oricine, așa că nu știu despre ce e vorba. Cu consilierii locali comunic des, pentru că am fost cu toții mandatați să fim acolo și să rezolvăm lucruri. Cu ei vorbesc fie online, fie față în față, avem un grup de whatsapp. Eu trebuie să mă concentrez pe problemele orașului și atunci nu mai am legătură cu problemele administrative ale Forumului. Acolo este o administrație, câțiva consilieri locali chiar fac parte din conducere, este un executiv, așa că nu știu de ce ar fi nevoie să intervin eu. Să ne vedem fiecare de bucățica noastră ca să facem lucrurile cum trebuie. Dacă au nevoie de mine și sunt probleme, le stau alături”, a spus Astrid Fodor care a candidat la Primăria Sibiu din partea FDGR.