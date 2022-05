Primăvara este perioada în care cei mai mulți sibieni se gândesc să își cumpere o bicicletă nouă. Până în prezent, căldura și vremea frumoasă îi deteremina să facă o astfel de achiziție, însă acum oamenii au devenit mai atenți la cum cheltuie banii.

Pentru construirea unei imagini de ansamblu a pieței bicicletelor din Sibiu, am stat de vorbă atât cu cei care se ocupă de comercializarea lor, cât și cu persoane care sunt interesate să cumpere o bicicletă.

Bicicletele de închiriat și bicicletele electrice câștigă teren în Sibiu

Proprietarul magazinului Explorer Sport, de pe Strada Turnului, a observat că sibienii caută biciclete electrice sau preferă să închirieze bicicletele, fiind foarte rentabil. Cu toate acestea, și bicicletele normale se vând, însă nu ca anul trecut.

„Am dat toate Mountain Bike-urile pe care le-am avut în magazin, ieri am dat-o pe ultima. Bicicletele de mijloc sunt între 2.000 și 2.500 lei cu frâne pe disc hidraulic, cu jante duble și cu 27 de viteze. Totuși, oamenii caută biciclete bune și n-am eu să le dau câte aș vrea. Eu ca și comerciant am căutat un echilibru între prețul vechi, prețul nou și adaosul meu. Cresc prețul trepatat, pun adaosuri mai mici și încerc să fac vânzări cât mai multe. Într-adevăr, față de anul trecut se simte o scădere a numărului de clienți. Oamenii au devenit mai prudenți în cheltuirea banilor. În ultima perioadă, am observat că se caută bicicletele electrice”, spune proprietarul Valentina Voinescu.

Scumpiri de 20% la bicicletele ieftine și pentru copii

Bicicletele mai scumpe care depășesc 3.000 de lei au început să fie din ce în ce mai puțin căutate. Bicicletele care în anii trecuți costau mai puțin de 3.000 lei s-au scumpit cu 12-20% în ultima perioadă. Și prețul bicicletelor de copii a crescut foarte mult, unele costă cu 600 lei mai mult.

„Problema este că s-au scumpit toate în jur de 12-20% ceea ce nu este o cifră mică. Clientul care anul trecut își cumpăra o bicicletă bună la 3.000 lei, în acest moment, își cumpără aceeași bicicletă cu 600 de lei mai scumpă. Bicicletele de copii s-au scumpit și mai mult, cele care erau 1.000 lei acum sunt 1600. Toate bicicletele ieftine s-au scumpit foarte mult, „, spune Costel Stanciu, proprietarul Action Sport.

Sibienii caută biciclete cu prețul de 1.500 lei

Anul acesta lucrurile stau diferit din cauza scumpirii bicicletelor. În medie, sibienii se orientează spre bicicletele care nu depășesc 1.500 lei, pentru a fi folosite strict în scop util sau pentru o plimbare în parc cu familia. Din aceste motive, ei preferă bicicletele la un preț cât se poate de modest.

„Caut o bicicletă de oraș. Am găsit una la Dedeman, dar din păcate prețul de acolo nu bătea cu cel de la casă și în Decathlon nu găsesc. Caut o bicicletă la aproximativ 1500 lei, cât să merg cu ea de acasă până la lucru, spune Andrei Pătru în timp ce analiza și alte opțiuni.

Și Mircea Popa se orienta tot la o bicicletă care să nu depășească suma de 1.500 lei: „Mă uit să fie în jur de 1500. Îmi trebuie o bicicletă de oraș, dar și potrivită pentru drumul de țară sau cel de munte”.

Prețurile bicicletelor variază în funcție de mai multe criterii, printre care brandul și mai ales dotările. În Decathlon se găsesc biciclete pentru adulți de la 1.400 până la 2.500 lei. La copii, prețul bicicletelor variază între 500 și 1.300 în funcția de categoria de vârstă. În Hervis, cea mai scumpă bicicletă care valorează 16.000 lei este un Mountain Bike Premium Myroon Master.