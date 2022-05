Un urs a fost găsit pe marginea drumului, în zona Arpașu, într-o baltă de sânge. Animalul se află în agonie, dar medicii veterinari încearcă să îl salveze.

Faptul că ursul zăcea pe marginea drumului a fost semnalat la 112, dar autoritățile nu au găsit niciun autoturism la fața locului.

”In aceasta dimineata, in jurul orei 07,00, prin apel 112, o persoana a sesizat faptul ca pe DN 1, pe acostament, in zona localitatii Arpasu de Jos, este un urs ranit.

La fata locului s-au deplasat politisti, jandarmi, reprezentanti ai fondului forestier si ai administratiei locale.

Exista posibilitatea ca ursul sa fi fost lovit de un autovehicul, insa la locul gasirii animalului nu a fost identificat niciun auto care sa fi fost implicat in producerea evenimentului”, spune Elena Welter, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

Medicii veterinari care au ajuns acolo nu constatat că ursul nu murise, și fac tot posibilul să îl salveze. ”Medicul veterinar de la DSV este acolo și medicul din localitate. Îi fac un examen clinic, dar ar trebui și paraclinic pentru a se vedea dacă are hemoragie internă. A pierdut mult sânge, dar se încearcă salvarea lui”, a spus Șerban Țichindelean, directorul DSV Sibiu.