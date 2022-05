Școala de șoferi Prima este nu doar una dintre cele mai mari din Sibiu, dar și una dintre cele mai vechi. Și asta pentru că anul acesta împlinește 19 ani de la primul elev înscris. Cu siguranță că este însă și cea mai bună, dacă este să ne luăm după rata de promovabilitate a celor care urmează aici cursurile. Și va rămâne la fel, cel mai probabil, pentru că ceea ce a început ca o afacere s-a transformat în furnizor constant de calitate.

Acum 19 ani, administratorul școlii de șoferi Prima, Dragoș Năstase, se gândea cum să își deschidă o afacere. Și pentru că și-a dat seama că pe piața școlilor de șoferi este cerere, asta a făcut: a deschis una. ”Totul a început ca un business. Eu nu aveam legătură cu asta, nu am fost instructor, pur și simplu am vrut să fac o afacere. La vremea aceea nu erau atât de multe școli de șoferi ca acum. Dar, am spus că dacă e să fac o afacere, să fac una bună. Și cum se putea altfel decât să ofer servicii de calitate. Și asta facem de 19 ani încoace”, spune Dragoș Năstase.

Și așa și este. Nu o spune cel care administrează afacerea, ci o spun cifrele și statisticile. Gradul de promovabilitate calculat pe toți cei 19 ani de activitate este de 48%, ceea ce duce școala de șoferi Prima pe primul loc între școlile din Sibiu.

În total au fost școlarizați aproximativ 25.000 de elevi, dintre care 15.000 au promovat examenul din prima încercare.

”Mulțumim tuturor elevilor care ne-au trecut pragul și ne-au ales pentru a le fi profesori în ceea ce privește șofatul. Gradul de promovabilitate arată atât faptul că serviciile noastre sunt de calitate, că ne străduim să învățăm elevii cum să conducă în primul rând prudent, dar și faptul că ei au fost receptivi la ce li s-a predat. Pentru asta le mulțumim încă o dată, iar pe cei care de acum încolo doresc să urmeze cursurile noastre îi asigurăm de aceeași calitate a acestora”, spune Dragoș Năstase.

La școala de șoferi Prima oricine poate învăța să conducă orice, pentru că se predau cursuri pentru toate categoriile, pe 12 mașini mici, 8 motociclete, 2 camioane și un autobuz. Și pentru că școala de șoferi Prima nu poate oferi un tort la aniversarea celor 19 ani, nu lasă neobservat evenimentul și oferă în schimb reduceri la toate categoriile de cursuri, doar în luna mai!

Cum puteți beneficia de ele este cel mai bine să aflați la sediul școlii, de pe Calea Dumbrăvii nr. 95. Informații se pot afla și de pe site-ul propriu, pagina de Facebook, sau la telefon 0720.844.844