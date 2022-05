O să le spunem Rareș și Alex. Deși povestea lor poate fi și a lui Adrian, Bogdan, Monica, Anca…a zeci și zeci de tineri sibieni care la un moment dat au pierdut drumul drept. Au ajuns pe o cărare întunecată, plină cu gropi și obstacole de care s-au împiedicat. S-au ridicat cât s-au ridicat, dar la un moment dat au avut nevoie de ajutor să facă asta. Și cei mai mulți l-au găsit în comunicare, atunci când au fost ascultați și înțeleși. Fie de părinți în cele din urmă, sau de un psiholog sau de un preot. Și unul dintre aceștia este Cătălin Dumitrean.

La el au ajuns și cei doi, Rareș și Alex.

Rareș a fost un așa numit ”copil de cartier”. La 16 ani, când credea că toată viața îi este înainte și toată lumea îi este datoare, a avut nevoie să se simtă integrat, să facă parte dintr-un grup. Și așa a ajuns într-un anturaj în care, pentru o perioadă, s-a simțit bine. S-a simțit bine furând, batjocorind, crezând că este ”cel mai tare”. Nu regreta niciodată nimic din ce făcea. Părinții nu îl înțelegeau și nu au găsit o cale de comunicare cu el. Dar, părintele Cătălin Dumitrean a reușit să facă asta. Și cu multă voință, Rareș a depășit perioada neagră din viața lui. A recăpătat încrederea părinților, cu care a reconstruit o relație care acum e bună, și-a recăpătat încrederea în el, în credință și în faptul că poate fi bun.

”Eram un copil care nu știa atunci ce înseamnă să ai o viață liniștită. Părinții erau foarte revoltați pe mine, voiau chiar să mă de afară din casă. Bunicii m-au îndreptat către părintele Dumitrean, mergând la slujbe, am reușit să mă îndrept. El a reușit prin blândețe lucrul acesta, pentru că părinții mei erau duri, drastici. Asta era o mare problemă, comunicarea dintre părinți și copii ar trebui să existe la o scară mai largă”, spune Rareș.

Un alt tânăr sibian, o altă poveste de viață. Alex a adunat problemele familiei și le-a înmulțit pe ale lui. Așa a ajuns în situația în care depresia a pus stăpânire pe viața sa într-atât încât s-a gândit chiar la sinucidere. Nu a făcut-o, pentru că au fost doi oameni în viața lui, la momentul potrivit, care l-au ajutat: un psiholog și preotul Cătălin Dumitrean. Ambii l-au ascultat. I-au ascultat durerea, apăsarea și neputința. Și i-au redat încrederea, dorința de viață.

”În anul patru de facultate am intrat într-o depresie din cauza problemelor mele, ale familiei, nu am mai reușit să o depășesc singur. Am avut gânduri de suicid, aveam stări grele, apăsătoare, dar peste care am reușit să trec discutând cu părintele Dumitrean. Am apelat și la un psiholog care m-a ajutat. Cei care sunt în aceeași situație să nu încerce singuri să o depășească, să-și caute un duhovnic, în cazul meu a funcționat foarte bine acest lucru, sau un psiholog care îi poate ajuta. Să nu stea singuri, să nu se izoleze și să nu încerce să își rezolve singuri problemele. Sunt probleme care cu toată mândria nu ți le poți rezolva singur”, spune Alex.

Comunicare și ascultare

Poveștile lui Rareș și Alex au un final fericit. Au reușit să depășească problemele pentru că au avut acces la singura modalitate care poate face asta: să fie ascultați, înțeleși și lăsați să vorbească. Comunicarea pare că este cheia în astfel de situații, iar primii care o au la îndemână sunt părinții.

”Este foarte important să comunicăm cu sufletele lor așa cum sunt ele. Toți sunt deosebiți chiar și atunci când fac unele greșeli. Trebuie să-i luăm din această situație ca preoți, ca psihologi, ca părinți. Să-i acceptăm așa cu sunt și de aici să începem să construim ceva mai bun. Dacă vom uzita pedeapsa, care este cea mai ușoară și cea mai la îndemână dar și cea mai nepotrivită, dacă vom încerca să le dăm o lecție de moralitate pe care nici noi nu o punem în practică la modul cel mai adevărat, niciodată nu vom reuși să le cunoaștem sufletele. De aceea dezvoltarea unei relații de sinceritate, într-un dialog sincer care propune de la bun început scoaterea prejudecății că cel din fața ta este mai rău decât tine, este cea mai bună abordare”, spune preotul Cătălin Dumitrean.