Între 27 august și 4 septembrie 2022, liceenii din clasele X-XI cu potențial academic și spirit civic, care provin din familii cu venituri modeste, pot avea parte de o experiență de învățare transformatoare în mediul universitar din Oxford, alături de profesioniști și universitari din Oxford, Londra și alte comunități din diaspora.

Înscrierile la singura școală de vară multidisciplinară pentru liceeni români la Oxford au loc online, pe pagina web până la 15 mai: ro.oxfordforromania.org/application

Selecția este competitivă și va ține cont de performanțele academice, implicarea în activități extra-curriculare, perseverența și motivația fiecărui aplicant.

Aceasta este a cincea ediție a proiectului premiat cu locul I la Gala Societății Civile (Inițiative civice). Școala de vară este un proiect al asociației Oxford for Romania înregistrată în Marea Britanie, o inițiativă a unor tineri profesioniști români care au studiat și profesat atât în România, cât și în Marea Britanie.

Pentru prima dată, alături de membrii consiliului director care lucrează în România, Marea Britanie, SUA și Suedia, din echipa de voluntari care organizează școala fac parte și foști participanți, acum studenți la diferite facultăți. Aceștia încheagă o comunitate dinamică, dincolo de granițe, din care fac parte aproape 100 de alumni care au trecut prin experiența Oxford for Romania.

Toate costurile vor fi asigurate de către organizatori, prin intermediul sponsorilor și donatorilor proiectului. Fiecare bursă acoperă costuri în valoare de aprox. 1,000 de lire. La ultima ediție care a avut loc înainte de pandemie, în 2019, s-au înscris peste 300 de liceeni din toată țara, dintre care au fost selectați 24 cu burse integrale.

În urma școlii de vară și a contactului cu mentorii OFR, participanții au aspirații mai înalte, au găsit susținere pentru a face tranziția spre țintele propuse, sunt mai încrezători și motivați, studiază independent mai mult și sunt mai implicați civic. Un obiectiv important al școlii de vară este cultivarea gândirii critice și a meta-cogniției pentru ca participanții să ia decizii curajoase pentru viitorul lor.

Cursurile școlii de vară sunt ținute de o echipă de profesioniști și universitari din Oxford și Londra care lucrează 100% voluntar pentru a ajuta participanții să aibă parte de o experiență educațională de top.

Programul Oxford for Romania Summer School include cursuri interdisciplinare, ateliere și tutoriale “1 la 1” inspirate din modelul de predare folosit în mod tradițional la Oxford, organizate în 4 domenii: STEM (frontierele științei, astrofizică, genetică, neuroștiințe, AI), cetățenie și științe sociale (dezvoltare economică, argumentare și dezbateri), arte și umanioare (foto, scriere creativă, etică, film), respectiv carieră și dezvoltare personală (plan de carieră, dezbatere socratică, biblioteca vie cu profesioniști, admitere la facultate). Pe lângă acestea, programul intens cuprinde și activități recreative și de educație non-formală, precum: vizite la colegii şi muzee, seri de film, activități sportive, seara de talente și o excursie la Londra.

Despre

Oxford for Romania (OFR) este o asociație înregistrată în Marea Britanie în 2017 care organizează școala de vară multidisciplinară cu același nume. Școala își dorește să fie o experiență de învățare transformatoare pentru liceeni din România cu potențial academic, implicați civic și care provin din familii modeste. Profesioniști și cercetători români de top și-au propus prin OFR să încurajeze tinerii să devină creatorii propriului viitor și să cultive o mentalitate bazată pe dezvoltare continuă și generozitate.

Din consiliul director fac parte: Ciprian Ploștinar (cercetător senior la European Spallation Source în Lund, Suedia), Măriuca Morariu (director executiv la Aspire Teachers, București și Glasgow), Oana Romocea (co-fondator Romanian Science Festival, Timișoara), Alma Iatan (Head of Enterprise Customer Success EMEA North, UKI la Qualtrics, Londra), Maria Suciu (Manager, Statistical Genetics, Regeneron Genetics Center, New York), Oana Lang (cercetător postdoctoral la Imperial College London), Cristian Șoitu (cercetător postdoctoral, Cold Spring Harbor Laboratory, New York), Sorina Câmpean (Head of Lifelong Programmes, Rhodes Trust) și Victor Diaconu (fotograf de artă documentară, Oxford).

Liderii comunității de alumnii sunt Ana-Maria Pricop (co-fondatoare OutDID, Londra), Georgiana Mihai (studentă, Facultatea de Drept, Universitatea București) și Corina Bordincel (studentă, ASE-University of Dubrovnik, Croația).