Sudul Sibieriei a fost cuprins de flăcări, iar sute de case sunt distruse. Autoritățile au anunțat decesul la cel puțin cinci persoane.

Incendiile din regiunea Krasnoyarsk au cuprins peste 16 zone şi s-au extins la aproximativ 200 de clădiri, mai multe fabrici de cherestea şi un loc de joacă pentru copii, a anunţat Ministerul Regional pentru Situaţii de Urgenţă pe Telegram.

Oficialii au declarat că aproximativ 300 de pompieri şi 90 de maşini de pompieri se luptă cu flăcările.

Stingerea (incendiilor) este complicată de condiţiile meteorologice – vânturile violente intensifică flăcările şi împiedică stingerea lor”, a mai precizat ministerul.

Siberia se confruntă de câţiva ani cu incendii de amploare. Anul trecut, 16 milioane de tone de carbon au fost eliberate în atmosferă, potrivit unui raport anual european referitor la schimbările climatice.

May wildfires inferno in Central, Western, Eastern Siberia and southern Urals, with massive fires blocking federal roads, destroying houses and threatening railway lines. Video from Krasnoyarsk region, Central Siberia #wildfires2022Russia pic.twitter.com/g0KAdy9gzh

— The Siberian Times (@siberian_times) May 2, 2022