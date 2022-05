Cu toate că România a dat sub 5% din numărul total de nașteri din Uniunea Europeană în 2020, 44,44% dintre fetele care au născut înainte de a împlini 15 ani sunt din România, care ocupă, astfel, primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol.

Organizația Salvați Copiii România arată că, în cifre absolute, dintre cele 1.645 de fete cu vârsta între 10 și 15 ani, devenite mame în 2020 în statele membre, 731 sunt românce. În total, aproape 30% din mamele minore (sub 18 ani) din UE provin din țara noastră (8.276 din 29.505, la nivelul întregii Uniuni Europene).

În ceea ce privește distribuția pe județe a nașterilor la mame cu vârsta sub 15 ani, pe primele locuri se situează Mureș (63 de mame cu vârsta sub 15 ani), Bihor (52) și Dolj (52). Acestea sunt urmate de Brașov (40), Argeș (29), Sibiu (28), Bacău (26), Constanța (24), Satu Mare (23) și Dâmbovița (22 de fete sub 15 ani au devenit mame în 2020), relatează Mediafax.

La polul opus se găsesc județele: Gorj (4 mame cu vârsta sub 15 ani), Mehedinți, Tulcea și Brăila (6 nașteri la o vârstă sub 15 ani, pentru fiecare), Vâlcea, Neamț, Botoșani, Sălaj, Maramureș și Bistrița-Năsăud (câte 7 fete care au devenit

mame înainte de 15 ani, în 2020).

Multe fete, cu precădere din zonele rurale defavorizate, recurg la auto-medicaţie în timpul sarcinii și nu ajung la medic pentru monitorizarea adecvatӑ a sarcinii, potrivit Salvația Copiii România.

Datele Federației Naționale a Asociațiilor Medicilor de Familie arată că 53% din localitățile din România nu au deloc medic de familie sau nu au suficienți medici de familie.

Pentru a contribui la reducerea mortalității infantile din județul Constanța, Organizația Salvați Copiii derulează programul Sănătatea mamei și a copilului în zonele defavorizate din județ.

Astfel, sunt asigurate servicii integrate (medicale, sociale, educaționale) la nivel local pentru mame, gravide, gravide minore și copii până în 5 ani, care primesc suport socio-medical prin facilitarea accesului la servicii de sănătate, de planificare familială și asistență pediatrică.

„Accesul la servicii medicale și la educație pentru sănătate este vital pentru sănătatea mamei și a nou-născutului. Din păcate, România rămâne o țară a disparităților sociale, iar populația vulnerabilă, în special copiii și femeile gravide, se confruntă cu situații de marginalizare. De aceea Salvați Copiii România merge în comunități și asigură asistență medicală gravidelor”, a explicat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România.

Specialiștii locali ai Organizației Salvați Copiii alături de medici voluntari din cadrul Asociației Caravana cu Medici au ajuns în orașul Negru-Vodă în cadrul proiectului „Sănătate pentru fiecare comunitate. Caravana de control pentru fetele și femeile din zonele rurale”, derulat cu sprijinul Penny.

În zilele de 7 și 8 mai, în spațiile puse la dispoziție de Primăria din Negru-Vodă, fetele și femeile vulnerabile din comunitate au fost consultate gratuit și au beneficiat de recoltări, ecografii de sân, ecografii transvaginale, ecografii abdominale și sesiuni de informare cu privire la sănătatea în timpul sarcinii și îngrijirea nou-născutului. În total, 700 de fete și femei vulnerabile din județul Constanța beneficiază de servicii socio-medicale și educație medicală în cadrul programului Salvați Copiii destinat fetelor și femeilor vulnerabile în zonele rurale.

Până în prezent, Salvați Copiii România a lucrat în 64 de comunități rurale defavorizate, din 16 județe, cu 74.880 de mame, gravide și copii până în 5 ani.