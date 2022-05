Pe fondul migrației personalului specializat (medici, asistenți, infirmieri) către străinătate, situația asistenței medicale din România a intrat într-o zonă de risc sanitar. Județul Sibiul pe lista județelor cu cea mai mare rată de marginalizare rurală

România are nevoie urgentă de peste 50.000 de asistenți medicali pentru a face față provocărilor sanitare din următorii ani generate de îmbătrânirea populației și de deteriorarea accentuată a sănătății categoriilor vulnerabile, în special copii și bătrâni.

Pe an ce trece, populația României îmbătrânește și devine tot mai bolnavă. Potrivit datelor furnizate de lnstitutul Național de Statistică, populația vârstnică a țării noastre a depășit-o cu peste 20% pe cea tânără, cu vârste de până în 14 ani, iar perspectivele următorilor ani indică o accentuare ale acestui fenomen, scrie profit.ro

Numărul bătrânilor de peste 65 de ani, de exemplu, a trecut de 3,8 milioane de persoane (17,5% din total), în timp ce numărul copiilor este de numai 3,19 milioane (14,5%), conform Frames. La 1 ianuarie 2022, cea mai mare pondere în totalul populației o deținea grupa de vârstă 50-54 ani (8,9%), o categorie care peste 10-15 ani va ieși la pensie.

Mortalitatea din cauze tratabile este de peste două ori mai mare decât media UE și include decesele cauzate de cancer de prostată și mamar care pot fi tratate’’, arată raportul State of Health in the EU – România 2021, realizat de Comisia Europeană.

Conform Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România, realizat de Banca Mondială și BERD, Vaslui are cea mai mare rată de marginalizare rurală din țară, calculată ca acces la servicii medicale, de aproximativ 23% (aproape de patru ori mai mare decât media națională), alături de alte opt județe (Iași, Covasna, Brașov, Botoșani, Galați, Bacău, Sibiu și Mehedinți), marginalizarea rurală existentă fiind de 9 – 15% din totalul populației rurale.

,,Din păcate, există în România o legătură directă între scăderea activității profesionale și problemele de sănătate, astfel că următorii ani vor aduce un număr din ce în ce mai mare de pacienți în clinicile medicale. Dincolo de medici, nevoia de asistenți medicali pe diverse specialități va fi una fără precedent’’, afirmă prof. Aurelia Șova, directorul Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila” .

Raportul State of Health in the EU – România 2021, realizat de Comisia Europeană, afirmă că deși: ”România formează un număr mare de practicieni din domeniul sănătății, emigrația personalului medical a contribuit la un deficit de forță de muncă în domeniul sănătății la nivel național, iar numărul de medici și asistenți medicali pe cap de locuitor este cu mult sub mediile UE.

Acest aspect afectează în mod negativ accesul la îngrijire și contribuie la timpul de așteptare’’. În 2019, sistemul de învățământ românesc a generat al cincilea cel mai mare număr de absolvenți în domeniul medical (4967) și al treilea cel mai mare număr de absolvenți de asistență medicală (17549) în termeni absoluți din UE.