Modernizarea și lărgirea Căii Cisnădiei a însemnat și reconfigurarea traficului. Prima măsură luată a fost interzicerea virajului la stânga pentru cei care merg către Cisnădie. Pentru a putea intra totuși în Cartierul Arhitecților s-a construit un sens giratoriu unde locatarii pot întoarce și apoi să vireze la dreapta, pe străzile cartierului. Dacă locuitorii de acolo sunt nemulțumiți, dar mai mult decât câteva grame de benzină și câteva minute nu au ce pierde, proprietarii de la Mândra au mult mai mult în joc. Mariana Hoaghea se luptă de mai bine de un an pentru a se permite virajul la stânga către locația Mândra din Cartierul Arhitecților, fără succes însă.

Fabrica de produse și înghețată Mândra, precum și birourile și un punct de desfacere se află pe partea stângă a drumului care duce de la Sibiu către Cisnădie. Până ca lucrările de modernizare a drumului să fie terminate, acolo se putea vira la stânga, pe șosea fiind trasată o linie discontinuă. După finalizarea asfaltării și trasarea noilor marcaje, linia a devenit continuă, astfel că virajul la stânga a celor care mergeau către Cisnădie și ar fi vrut să intre la Mândra nu a mai fost posibil.



Modificarea regulilor de trafic însă a fost prevăzută cu ceva timp în urmă, în proiectul extinderii drumului. Încă de atunci, de mai bine de un an și jumătate, preconizând efectele acestei decizii, Mariana Hoaghea, proprietarul firmei Carpalat (magazinele Mândra) a încercat prin diferite petiții și propuneri să schimbe decizia autorităților județene.

Culmea este că la nici 200 de metri înainte de Mândra este permis virajul la stânga, către Penny Market. Doar că supermarketul se află pe teritoriul Sibiului, iar Mândra pe cel al Cisnădiei.

PUZ și PUG nerespectate

Una din motivațiile Marianei Hoaghea este faptul că în momentul în care a întocmit actele pentru construirea fabricii și a punctului de lucru, pe PUZ-ul emis de Primăria Cisnădie este scris că accesul se va face prin acces direct în drumul județean, din ambele sensuri.

”Noi am construit pe acest PUZ de la Cisnădie. De ce se modifică acum totul? În plus nu s-a respectat nici PUG-ul Cisnădiei. La momentul la care am primit avizele necesare, pe PUG și pe PUZ-ul făcut de fiecare locatar de la drum, în parte, era prevăzut ca strada Grigore Ionescu, pe care figurăm și noi, să aibă o lățime de 6 metri, cu două benzi de mers. Ar fi trebuit să fie paralelă cu drumul județean și să faciliteze traficul înspre și dinspre Cartierul Arhitecților. Acum acest drum nu există decât pe hârtii, pentru că faptic o mare parte din el a fost luat pentru lărgirea drumului județean. Dacă acel drum ar fi existat faptic, așa cum este prevăzut în PUG și PUZ, problema traficului ar fi fost parțial rezolvată și virajul la stânga nu ar fi incomodat pe nimeni”, spune Mariana Hoaghea.

Propuneri respinse, același trafic bară la bară

Mariana Hoaghea, împreună cu avocatul său, au făcut propuneri către Consiliul Județean pentru a se găsi soluții pentru virajul la stânga. Dar, niciuna nu a fost acceptată. ”Am propus crearea unui squar pe banda din mijloc pentru cei care doresc să vireze la stânga. Nu a fost acceptat pe motiv că drumul județean are profil de stradă și este prea aproape de sensul giratoriu. Am propus atunci întreruperea liniei continue în dreptul unității noastre, pe o distanță de 6 metri. Nici acest lucru nu a fost acceptat. Și mă întreb de ce?”, spune Mariana Hoaghea.

Decizia interzicerii virajului la stânga fost luată după un studiu de trafic făcut înainte de începerea lucrărilor și este motivat de faptul că traficul dinspre Cisnădie spre Sibiu, mai ales la orele de vârf este extrem de aglomerat, iar întreruperea circulației de cei care virează ar fi creat și mai multe ambuteiaje. Dar, Mariana Hoaghea spune că ce care au nevoie să intre pe proprietatea lor- angajați sau livratori- fac acest lucru în afara acestor ore critice. Iar dimineața, traficul pe banda către Sibiu este la fel de intens ca înainte.

”Am pierdut clienți, am aruncat marfă„

”Acum nu se mai stă pe o bandă, se stă pe două benzi. E la fel de aglomerat, la fel, bară la bară, așa că nu văd cu ce ar f încurcat un client care voia să facă stânga. Am explicat și celor de la consiliul județean că angajații noștri vin la serviciu înainte de ora 8, iar livratorii după ora 10, deci în afara orelor critice. Noi, din această cauză am pierdut clienți. Cine mai merge un kilometru până la sensul giratoriu ca să întoarcă, să vină să-și ia o cafea? Dacă acum ceva timp aveam 200 de clienți pe zi, acum avem 30. Am aruncat kilograme întregi de marfă. Asta se întâmplă când te bați cu companiile mari. De ce credeți că a fost făcut sensul giratoriu dezaxat? Ca cei care trec pe aici să își aducă aminte că au uitat să cumpere ceva și imediat să aibă acces la supermarket. Iar noi, cei cu afaceri locale suntem îngropați încet și sigur. De când am început lupta asta DSV-ul e în control o dată la două zile, la fiecare punct de desfacere. Nu au găsit nimic interesant, da este vorba despre stresul pus pe noi. Un angajat a stat într-o zi 6 ore cu ei. În loc să ne ocupăm de calitatea produselor și să găsim soluții pentru altele noi, stăm să cercetăm acte și să scriem petiții”, spune sibianca.

Ca o ultimă încercare, Mariana Hoaghea a cerut Consiliului Județean revocarea hotărârii Consiliului Județean de avizare a începerii lucrărilor de modernizare a Căii Cisnădiei. solicitarea a fost respinsă de consilierii județeni în ședința lunii aprilie.

”Decizia a fost luată pentru toate intersecțiile”

Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean, spune că decizia de interzicere a virajului la stânga a fost luată pentru toate intersecțiile, iar cei care locuiesc în zonă sunt mulțumiți de efectele lucrărilor.

”Investiția în modernizarea Căii Cisnădiei a fost cea mai provocatoare și cea mai grea din mandatele mele in primul rand pentru ca a avut in vedere o extindere de drum amplasat intr-o zona in care s-au edificat constructii pana in proximitatea drumului. Stiam de la inceput ca va fi o lucrare grea insa mai stiam si ca e absolut necesara si daca nu o demaram imediat va face imposibila o alta interventie ulterior pentru ca in zona se construieste tot mai mult.

Problemele de fluiditate a traficului afectau pe toti cei care ajungeau in aceasta zona si, cu siguranta, urmau sa se amplifice pe masura ce apareau noi constructii.

Acum, când este aproape de final, constatam, inclusiv din feedbackurile celor care locuiesc in zona, ca a adus beneficii pentru cea mai mare parte a acestora in conditiile in care timpul petrecut in trafic s-a redus semnificativ.

Că se mai stă dimineața în trafic…Da, se stă, dar unde nu e așa în tot orașul?

Insa nu exista comparatie cu ce era inainte de aceasta investitie. La recepția finală o să oferim poze și filmulețe cu ce a fost înainte și cum e acum, astfel incat sa reamintim si celor care au uitat sau nu stiu cum a fost inainte.

Iar decizia de a nu se mai vira la stânga a fost luată pentru toate intersectiile, in urma analizelor de specialitate, sustinute de politia rutiera si au stat la baza proiectului, tocmai pentru fluidizarea traficului. Sensurile giratorii au fost soluția oferită pentru cei care trebuie să intre pe o stradă la stânga. Din păcate configuratia zonei, data de constructiile deja existente, de linia de inalta tensiune si de accesul oamenilor din proprietati, nu au permis amplasarea mai multor sensuri giratorii, pentru că le-am fi făcut”, a explicat Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu.