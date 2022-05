Cuplul de vloggeri Claire și George, care s-au stabilit în Sibiu la începutul verii trecute, au decis că e momentul să se mute pentru că „nu mai sunt compatibili cu orașul”. Motivele mutării sunt reprezentate în principal de: aglomerație, agresivitate în trafic, lipsa trotuarelor și a locurilor de parcare.

Principalul motiv pentru care cuplul a luat această decizie este din cauza aglomerației: „Am ales Sibiul crezând că este mai liniștit, dar din păcate de-a lungul timpului am realizat că de fapt Sibiul este un oraș foarte aglomerat, ca un mic București. Infrastructura aici nu e construită pentru atât de multe persoane.”

Lipsa trotuarelor și agresivitatea în trafic

Lipsa troutarelor este un alt motiv din cauza căruia vor să își continue viața în alt oraș: „Parcul e frumos, dar când e clad nu poți să arunci un ac. Dacă mă duc cu bicicleta sau vreau să mă plimb cu trotineta nu pot pentru că toată lumea se află pe pista de biciclete pentru că nu există trotuar”, spune George.

Și pentru Claire lipsa trotuarelor reprezintă o problemă în orașul Sibiu: „Trotuarul este de foarte multe ori o problemă în Sibiu. Dacă vrem să mergem pe jos în centru, jumătate de drum noi nu avem un trotuar pe care noi să stăm împreună unul lângă celălalt.”

Cel de-al treilea motiv invocat de cuplul de vloggeri este agresivitatea în trafic și, mai ales, zone în care nu se simt în siguranță: „Sunt multe străzi în Sibiu unde eu nu mă simt sigură, precum: Calea Cisnădiei și Calea Dumbrăvii. Șoferii circulă foarte repede și nu înțeleg de ce nu există Poliție, de ce statul nu pune niște radare pe acolo. Acolo sunt niște zebre, dar am mare, mare frică în momentul în care vreau să traversez, mi se pare foarte periculos. Prea multă viteză și nu se potrivește cu stilul nostru de viață”, spune Claire.

Sibiul, un oraș supraevaluat – „Din punctul nostru de vedere este un oraș supraevaluat”

Când s-au mutat în Sibiu aveau așteptări mari de la oraș, însă cu trecerea timpului s-au transformat în dezamăgiri: „Noi am avut așteptări foarte mari pentru orașul Sibiu pentru că am auzit atâtea lucruri pozitive despre el și am zis să încercăm. Sibiul este un oraș foarte frumos, merită încercat să îi dai o șansă, poate pentru altcineva este potrivit. Pentru noi pur și simplu nu se potrivește pentru că sunt foarte multe lucruri supraevaluate. Din punctul nostru de vedere este un oraș supraevaluat”.

Vara trecută când s-au mutat în Sibiu, Claire și George erau impresionați de oraș și considerau că nici un alt loc nu li se potrvea mai bine decât Sibiul.